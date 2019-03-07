Дмитро Гнап знімає свою кандидатуру з президентських виборів
Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019.
ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидата до кінця 8 березня, пише "Радіо Свобода".
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Напередодні екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Пізніше, на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів.
До слова, 7 березня – останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів
Наразі про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Євгеній Мураєв, Дмитро Гнап, Андрій Садовий та Дмитро Добродомов. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.
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