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      Дмитро Гнап знімає свою кандидатуру з президентських виборів

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      Дмитро Гнап знімає свою кандидатуру з президентських виборів
      Дмитро Гнап знімає свою кандидатуру з президентських виборів / Фото з відкритих джерел

      Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019.

      ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидата до кінця 8 березня, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Хто підтримав Гриценка на виборах: список партій

      Напередодні екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Пізніше, на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів.

      До слова, 7 березня – останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

      Наразі про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Євгеній Мураєв, Дмитро Гнап, Андрій Садовий та Дмитро Добродомов. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

      президентські вибори 2019
       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дмитро Гнап ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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