Дмитро Гнап знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з президентських виборів 2019.

ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидата до кінця 8 березня, пише "Радіо Свобода".

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Напередодні екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Пізніше, на з'їзді партії "Сила людей" Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів.

До слова, 7 березня – останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

Наразі про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Євгеній Мураєв, Дмитро Гнап, Андрій Садовий та Дмитро Добродомов. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.



