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      Гриценко сказал, кого назначит министрами

      334 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко / 24 канал

      31 марта в Украине состоятся выборы президента Украины. Анатолий Гриценко уже назвал несколько людей, которых назначит главами министерств, если победит.

      В прямом эфире 24 канала он также заявил, что это должен сделать каждый кандидат в президенты.

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      НБУ возглавит Александр Савченко – экономист, банкир, экс-замглавы НБУ, экс-исполнительный директор ЕБРР в Украине.


      Александр Савченко

      Правоохранительные органы возглавит Виктор Трепак – экс-заместитель председателя СБУ, вел дела "бриллиантовых прокуроров", "генерала Пукача" и "судьи Зварыча".


      Виктор Трепак

      Министерство обороны возглавит Иван Апаршин – экс-руководитель управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров.


      Иван Апаршин

      Народный депутат Светлана Залищук станет министром иностранных дел.


      Светлана Залищук

      На должность Генпрокурора у Анатолия Гриценко есть три кандидата, кто именно, он не сказал.

      1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. Также это сделал Дмитрий Гнап и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 Канал
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