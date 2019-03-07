Гриценко сказал, кого назначит министрами

31 марта в Украине состоятся выборы президента Украины. Анатолий Гриценко уже назвал несколько людей, которых назначит главами министерств, если победит.

В прямом эфире 24 канала он также заявил, что это должен сделать каждый кандидат в президенты.

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НБУ возглавит Александр Савченко – экономист, банкир, экс-замглавы НБУ, экс-исполнительный директор ЕБРР в Украине.



Александр Савченко

Правоохранительные органы возглавит Виктор Трепак – экс-заместитель председателя СБУ, вел дела "бриллиантовых прокуроров", "генерала Пукача" и "судьи Зварыча".



Виктор Трепак

Министерство обороны возглавит Иван Апаршин – экс-руководитель управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров.



Иван Апаршин

Народный депутат Светлана Залищук станет министром иностранных дел.



Светлана Залищук

На должность Генпрокурора у Анатолия Гриценко есть три кандидата, кто именно, он не сказал.

1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. Также это сделал Дмитрий Гнап и внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.