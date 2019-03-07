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      Путин на самом деле знает сколько в Украине производится техники, – Гриценко

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      О коррупции в "Укроборонпроме", своей деятельности на посту министра обороны и людях, которых назначит главами министерств, если победит на президентских выборах – в программе рассказал кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

      О своей работе министром обороны

      – Когда я стал министрам обороны, то издал приказ, который действует до сих пор. Ежегодно все последующие министры обороны, а их уже было 11, пишут отчеты. Там можно узнать об увеличении параметров боевой подготовки, количестве самоубийств, сколько закупили техники, какими квартирами владеют.

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      – Спецслужбы протестовали относительно рассекречивания информации министрами обороны. Но я настоял, ведь это секреты не от Путина, а от своего народа. Путин на самом деле знает сколько производится у нас техники.

      О своей команде

      НБУ возглавит Александр Савченко – экономист, банкир, экс-замглавы НБУ, экс-исполнительный директор ЕБРР в Украине. Правоохранительные органы возглавит Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, вел дела "бриллиантовых прокуроров", "генерала Пукача" и "судьи Зварыча".

      – Министерство обороны возглавит Иван Апаршин – экс-руководитель управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров. Народный депутат Светлана Залищук станет министром иностранных дел.

      О хищении в " Укроборонпроме"

      – Продажа военной техники, которую осуществляет "Укроборонпром" по цене металлолома, согласовывал министр экономики, каким был Порошенко.

      – Петр Алексеевич понимает, что вариантов у него больше нет. Все факты мародерства сейчас знает не только страна, но и весь мир. Они его жмут, потому что за это придется пойти под суд. Такие вещи нельзя прощать, так как это мародерство на крови солдат.

      – Президент заговорил о прозрачности в оборонной сфере, когда Посол США в Украине Мари Йованович публично вышла и сказала, что стоит рассекретить всю информацию. Только после ее слов Петр Порошенко собрал СНБО.

      Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками, которые скупают военные запчасти у российских контрабандистов и по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают их на его заводы.

      В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывала больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздавала на взятки и откаты. Олег Глядковский убеждает, что ничего об этом не знал.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Владимир Путин Міністерство оборони України Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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