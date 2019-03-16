Посол США прокоментувала корупцію в "Укроборонпромі" та роботу НАБУ і САП

Про скандал в "Укроборонпромі", президентські вибори в Україні та про війну Росії з Україною – розповіла посол США Марі Йованович в ефірі 24 каналу.

Про корупцію в "Укроборонпромі"

– Оприлюднені розслідування і відповідні звинувачення викликають серйозну стурбованість у друзів України, але в першу чергу – у самих українців, які, як ви сказали, вже шість років перебувають у стані війни з Росією. Звичайно, ми вважаємо, що важливо, аби всі правоохоронні органи, незалежно від того, які звинувачення лунають, розслідували факти, оприлюднені командою Бігуса.

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– Крім того, повинні бути проведені розслідування всередині самих правоохоронних органів на предмет оприлюднених звинувачень. Ми знаємо, що НАБУ почало внутрішнє розслідування. Ми вітаємо таке рішення. Ми зацікавлені у тому, аби й інші так зробили.

Про ефективність антикорупційних органів

– Ми підтримуємо НАБУ, ми підтримуємо САП, ми підтримуємо цілу низку правоохоронних інституції в Україні, які докладають зусилля для просування реформ. Зокрема, я маю на увазі патрульну поліцію, але не лише її. На мою думку, всі ці інституції повинні продовжувати просувати реформи.

– Я гадаю, що більшість українців, я розмовляла з багатьма, бажають, аби реформи відбувалися швидше. Але в реальному житті так не працює. Не можна все змінити в одну мить. На мою думку, це завдання влади продовжувати просувати реформ, проводити розслідування, коли трапляються порушення, притягувати винних до відповідальності.

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– Для американців важливо доносити до американської влади, що вони від неї очікують через контакти зі своїми членами Конгресу і представниками на місцях, а також на виборах за допомогою скриньок для голосування та власного голосу. І це важливо для українців також, треба вимагати від керівництва держави звітувати за їхні дії.

Підтримка США

– Ми активно підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Цього року ми запланували 250 млн доларів і додатковий бюджет, які будуть використані як допомога для проведення навчання українських військовиків та для закупівлі спорядження. Загальна сума такої допомоги за останні кілька років, починаючи з 2014 року, сягнула вже 1,1 мільярдів доларів США. Це серйозна допомога. Ми віримо, що українські військовики використали її на дуже важливі цілі.

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– Якщо йдеться про відмивання грошей в "Укроборонпромі" або в інших підрозділах оборонної системи, то гроші не дійдуть до українських солдатів, які воюють на передовій, аби в інших містах був спокій, як от у Львові, аби люди жили нормальним життям в Україні. Звичайно тут виникають питання. Що ж зрештою відбувається? Чому ці гроші не були використані на важливі цілі? Зокрема, на забезпечення військовиків. Важливо, аби українська влада розслідувала цю справу і притягнула винних до відповідальності.

Вибори у 2019 році

– Ми з великим інтересом стежимо за цією виборчою кампанією. І не лише за президентськими перегонами, першим і другим туром, а також і за парламентськими виборами, які проходитимуть у жовтні, і за місцевими виборами наступного року. Це два важливі роки для України в тому сенсі, що обиратимуть нових керівників.

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