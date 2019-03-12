Не схематоз, а тупий грабіж, – Бігус про розкрадання в "Укроборонпромі"

Про схеми розкрадання в "Укроборонпромі" та розслідування НАБУ й Генеральної прокуратури – у програмі керівник журналістського розслідування Bihus.info Денис Бігус.

Про НАБУ

– Артем Ситник зараз говорить про те, що Євген Шевченко (бізнесмен та інформатор Національного антикорупційного бюро – 24 канал) не є штатним співробітником. Шевченко справді формально не є співробітником НАБУ. Але це людина, яка, користуючись дружніми відносинами може приходити в Бюро й комунікувати з детективами. Це створює цікаву картину: прийшов якийсь знайомий, попросив за друзів і йому допомогли. Чи краща ця ситуація, ніж якби він був працівником НАБУ?

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– У березні 2017 року до генерального прокурора НАБУ вже передавали дані про те, що їх "герой" залучений в певних підозрілих справах, які розслідували. Чи може в цій ситуації голова детективів, який отримував ці дані, не піти до цього спец.агента й розібратися у справі?

Про корупційні схеми

– Це не схема – це три мажори принесли табличку з написом імені тата одного з них. Це, навіть, не схематоз, а тупий грабіж.

– В мене є підозра, що в значної кількості громадян подібні корупційні розслідування викликають заздрість. А це не та емоція, яка виводить на якісь протести.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї. 27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Реакція на розслідування

– Потрібно надолужити попередні три роки, коли ніхто нічого не розслідував. Генеральна прокуратура, зокрема Луценко, сказав, що вся проблема через ДФС, адже вони дуже повільно дають якісь висновки. За три роки вони зробили 10 висновків. Проте через тиждень після публікації першої частини журналістського розслідування ДФС героїчно проаналізувало 30 компаній. Тобто темпи непогано збільшилися, може скоро будуть перші арешти.

– У 2017 році це могло бути класичне розслідування з купою документів та компаній. Воно містило б основу того фактажу, що ми показали зараз, але було б менш медійним.