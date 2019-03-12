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      Не схематоз, а тупой грабеж, – Бигус о хищениях в "Укроборонпроме"

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      О схемах хищения в "Укроборонпроме" и расследованиях НАБУ и Генеральной прокуратуры – в программе руководитель журналистского расследования Bihus.info Денис Бигус.

      О НАБУ

      – Артем Сытник сейчас говорит о том, что Евгений Шевченко (бизнесмен и информатор Национального антикоррупционного бюро – 24 канал) не является штатным сотрудником. Шевченко действительно формально не является сотрудником НАБУ. Но это человек, который, пользуясь дружескими отношениями может приходить в Бюро и коммуницировать с детективами. Это создает интересную картину: пришел какой-то знакомый, попросил за друзей и ему помогли. Или лучше эта ситуация, чем если бы он был работником НАБУ?

      Читайте также: За коррупционными сделками в "Укроборонпроме" стоят первые лица государства, – Сыроид

      – В марте 2017 года к генеральному прокурору НАБУ уже передавали данные о том, что их "герой" вовлечен в определенных подозрительных делах, которые расследовали. Может в этой ситуации председатель детективов, который получал эти данные, пойти к этому спецагенту и разобраться в деле?

      О коррупционных схемах

      – Это не схема – это три мажора принесли табличку с надписью имени папы одного из них. Это, даже, не схематоз, а тупой грабеж.

      – У меня есть подозрение, что у значительного количества граждан подобные коррупционные расследования вызывают зависть. А это не та эмоция, которая выводит на какие-то протесты.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​
      Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен. К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      Реакция на расследование

      – Нужно наверстать предыдущие три года, когда никто ничего не расследовал. Генеральная прокуратура, в частности Луценко, сказал, что вся проблема из-за ДФС, ведь они очень медленно дают какие-то выводы. За три года они сделали 10 выводов. Однако через неделю после публикации первой части журналистского расследования ДФС героически проанализировало 30 компаний. То есть темпы неплохо увеличились, может скоро будут первые аресты.

      – В 2017 году это могло быть классическое расследование с кучей документов и компаний. Оно содержало бы основу того фактажа, что мы показали сейчас, но было бы менее медийным.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Юрий Луценко Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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