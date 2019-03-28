Відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення лежить на суддях, – політолог

Про закриття справ щодо незаконного збагачення, судовий позов Петра Порошенка на "1+1" та президентські рейтинги – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

Закриття статті про незаконне збагачення

– Основна відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення лежить на суддях Конституційного суду. Вони повинні були розуміти, які правові ризики несе скасування цієї норми.

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– На другому місці відповідальність лежить на депутатах. Якщо вони знали, що норма була виписана недосконало, то ніхто не заважав їм протягом кількох років це виправити.

– На третьому місці відповідальність частково лежить на правоохоронцях. Вони повинні були не закривати справи, а найти можливість перекваліфікувати на інші статті, щоб не дати можливості уникнути правосуддя.

Чому НАБУ довелося закрити всі справи про незаконне збагачення?Усе тому, що Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення . Суд визнав статтю "такою, що не відповідає Конституції України". Таким чином КС фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників. Тож тепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

Про позов Петра Порошенка до суду на ЗМІ

– Президент йде до суду захищати честь та гідність, а не використовує для цього силові методи.

– Коли журналісти на радіо робили матеріали проти Кучми, тоді це ЗМІ фізично знищили. До них тоді увірвалися податківці та навіть пожежники. Перед цим було ліквідовано незалежне радіо "Континент",

– За часів Віктора Януковича знищували телеканали, наприклад "Гравіс" та "Тоніс". Тому найважливіша перемога Революції гідності, що влада воює з журналістами через суди, а не через силові інституції, закриваючи телеканали.

Президентські вибори

– У Юлії Тимошенко є електорат, який ще підтягнеться – це мешканці маленьких сіл та містечок, куди соціологи не доходять. Петро Порошенко може розраховувати на тих виборців, які не завжди кажуть, що підтримують владу, бо це модно. Є також виборці, які зараз отримали певні соціальні дотації на центральному та місцевому рівні. Є військовослужбовці, які будуть голосувати за владу.

– Той розрив, які зараз показали опитування Тимошенко не наздожене й він складатиме до 3%. Якщо розрив буде 3% і більше – то Тимошенко буде дуже важко піднімати людей на акції щодо так званих сфальсифікованих виборів. Якщо розрив буде менше 3%, то пікети будуть.

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– Рейтинг Володимира Зеленського теж є неоднозначним, бо його основний електорат – це молодь віком до 28 років. Як правило, вони або аполітичні, або на соцопитування відповідають "по приколу".

– Звернення Святослава Вакарчука щодо голосування може вплинути на молоде покоління. На мою думку, це означає, що комік може потенційно втратити до 20%.