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      Політолог дав три прогнози на президентські вибори

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      Політолог дав три прогнози на президентські вибори

      Рейтинги, які ми зараз бачимо – неостаточні, цифри ще зміняться. У Петра Порошенка та Юлії Тимошенко є "запас міцності" – це 2-3% голосів.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Віктор Таран.

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      За його словами, якщо говорити про Юлію Тимошенко, то її електорат, який ще підтягнеться – це мешканці маленьких сіл та містечок, куди соціологи не доходять. Петро Порошенко може розраховувати на тих виборців, які не завжди кажуть, що підтримують владу, бо це модно. Є також виборці, які зараз отримали певні соціальні дотації на центральному та місцевому рівні. Є військовослужбовці, які будуть голосувати за владу.

      Той розрив, які зараз показали опитування Тимошенко не наздожене й він складатиме до 3%. Якщо розрив буде 3% і більше – то Тимошенко буде дуже важко піднімати людей на акції щодо так званих сфальсифікованих виборів. Якщо розрив буде менше 3%, то пікети будуть,
      – сказав політолог.

      "Рейтинг Володимира Зеленського теж є неоднозначним, бо його основний електорат – це молодь віком до 28 років. Як правило, вони або аполітичні, або на соцопитування відповідають "по приколу"", – заявив Віктор Таран.

      Звернення Святослава Вакарчука щодо голосування може вплинути на молоде покоління. На мою думку, це означає, що комік може потенційно втрати до 20%,
      – додав політолог.

      "Якщо цих три фактори відігррають роль на виборах, то це означає, що всі виходять з однаковими результатами. Тому розрив між першим, другим та третім місцем буде в рамках 5%. Проте, хто займе цих три місця – поки невідомо", – підсумував політолог Віктор Таран.

      Які результати останніх соціальних опитувань?Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати.

      Топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують:
      Володимир Зеленський – 27,6%;
      Петро Порошенко – 18,2%;
      Юлія Тимошенко – 12,8%;
      Юрій Бойко – 11,1%;
      Анатолій Гриценко – 8,4%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      вибори зеленський тимошенко порошенко 31 березня
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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