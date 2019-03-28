Политолог дал три прогноза на президентские выборы

Рейтинги, которые мы сейчас видим – неокончательные, цифры еще изменятся. У Петра Порошенко и Юлии Тимошенко есть "запас прочности" – это 2-3% голосов.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Виктор Таран.

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По его словам, если говорить о Юлии Тимошенко, то ее электорат, который еще подтянется – это жители маленьких сел и городков, куда социологи не доходят. Петр Порошенко может рассчитывать на тех избирателей, которые не всегда говорят, что поддерживают власть, потому что это модно. Есть также избиратели, которые сейчас получили определенные социальные дотации на центральном и местном уровне. Есть военнослужащие, будут голосовать за власть.

Тот разрыв, которые сейчас показали опросы Тимошенко не догонит и он будет составлять до 3%. Если разрыв будет 3% и более – то Тимошенко будет очень трудно поднимать людей на акции по так называемым сфальсифицированным выборам. Если разрыв будет менее 3%, то пикеты будут,

– сказал политолог.

"Рейтинг Владимира Зеленского тоже неоднозначный, потому что его основной электорат – это молодежь в возрасте до 28 лет. Как правило, они либо аполитичны, или на соцопросы отвечают "по приколу"", – заявил Виктор Таран.

Обращение Святослава Вакарчука относительно голосования может повлиять на молодое поколение. По моему мнению, это означает, что комик может потенциально потерять до 20%,

– добавил политолог.

"Если эти три фактора отыграют роль на выборах, то это означает, что все выходят с одинаковыми результатами. Поэтому разрыв между первым, вторым и третьим местом будет в рамках 5%. Однако, кто займет этих три места – пока неизвестно", – подытожил политолог Виктор Таран.

Каковы результаты последних социальных опросов?Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они собираются голосовать.



Топ-5 лидеров президентской гонки не изменились среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:

Владимир Зеленский – 27,6%;

Петр Порошенко – 18,2%;

Юлия Тимошенко – 12,8%;

Юрий Бойко – 11,1%;

Анатолий Гриценко – 8,4%.



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.



Как будут проходить выборы президента Украины