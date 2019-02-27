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      Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении

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      Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении
      Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении / Фото из открытых источников

      На сайте Конституционного суда опубликовали решение суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Конституционный суд "признал статью не соответствующей Конституции Украины".

      В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.

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      Поэтому по предписаниям статей 62, 63 Конституции Украины законодательная формулировка состава такого преступления, как незаконное обогащение, не может:

      1. возлагать на лицо обязанность подтверждать доказательствами законность оснований приобретения ею в собственность активов, то есть доказывать свою невиновность;
      2. предоставлять стороне обвинения право требовать от лица подтверждения доказательствами законности оснований приобретения ею в собственность активов;
      3. способствовать привлечению лица к уголовной ответственности лишь на основании отсутствия подтверждения доказательствами законности оснований приобретения ею в собственность активов.

      Конституционный суд Украины считает, что соблюдение требования ясности и недвусмысленности норм, которые устанавливают уголовную ответственность, является особенно важным, учитывая специфику уголовного закона и последствия привлечения к уголовной ответственности, ведь привлечение к такого вида юридической ответственности связано с возможными существенными ограничениями прав и свобод человека.

      Так, статья 368-2 Кодекса предусматривает применение такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок. Кроме того, к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступления, предусмотренного названной статьей Кодекса, могут быть применены меры. Например – домашний арест и содержание под стражей.

      КСУ пришел к выводу, что статья 368-2 Кодекса не отвечает требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины,
      – говорится в решении суда.

      В Решении КСУ отмечает, что статья 368-2 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников.

      В решении говорится о том, что конституционные положения о презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной мере ко всем лицам.

      Конституция Украины не допускает сужения или отмены указанных гарантий в отношении отдельных категорий лиц,
      – указано в сообщении.

      КСУ отмечает, что положения статьи 368-2 Кодекса сформулированы так, что "сомнения относительно законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение ее незаконного обогащения". Хотя согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".

      Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала большая группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

      Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? Норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

      Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследования журналистов программы "Наші гроші", в котором раскрыли коррупционную схему в" Укроборонпроме", привели к отмене статьи.

      Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?
      Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

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      Теги: Новости Украины Коррупция Криминальные новости Конституционный суд Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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