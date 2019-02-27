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      Отмена статьи о незаконном обогащении является шагом назад, – НАБУ

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      Отмена статьи о незаконном обогащении является шагом назад, – НАБУ
      Отмена статьи о незаконном обогащении является шагом назад, – НАБУ / ua.depositphotos.com

      Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений.

      По мнению Национального антикоррупционного бюро, такой шаг является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским союзом, сообщили в пресс-службе НАБУ.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия

      "Отныне миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", – говорится в заявлении НАБУ.

      Накануне Конституционный суд Украины признал неконституционным статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Все потому, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта" глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

      Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? Норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

      Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", привели к отмене статьи.

      Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчина.

      Полное видео выпуска программы "Наши деньги" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Законодательство Верховная Рада НАБУ Конституционный суд Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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