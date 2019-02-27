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      Скасування статті про незаконне збагачення є кроком назад, – НАБУ

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      Скасування статті про незаконне збагачення є кроком назад, – НАБУ
      Скасування статті про незаконне збагачення є кроком назад, – НАБУ / ua.depositphotos.com

      Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

      На думку Національного бюро, такий крок є політично вмотивованим і суперечить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським союзом, повідомили у прес-службі НАБУ.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки

      "Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються кримінальним злочином", – зазначено в заяві НАБУ.

      Напередодні Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Усе тому, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Хто вимагав скасувати статтю про незаконне збагачення? Скасувати статтю про незаконне збагачення вимагала велика група з 59 народних депутатів. У Конституційному суді їх представляє нардеп з "Народного фронту" глава регламентного комітету Павло Пинзеник.

      Якими будуть наслідки скасування статті про незаконне збагачення? Норму про відповідальність за незаконне збагачення прийняли ще у 2015 році. Завдяки прийняттю цієї норми Євросоюз надав Україні безвізовий режим. Крім того, норма про відповідальність за незаконне збагачення була умовою підписання угоди з Міжнародним Валютним Фондом. Україна взяла на себе це зобов'язання для отримання кредитів від МВФ.

      Що призвело до скасування статті? Швидше за все, розслідування журналістів програми "Наші гроші", у якому розкрили корупційну схему в "Укроборонпромі", призвели до скасування статті.

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні?Підозри за цією статтею оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

      Повне відео випуску програми "Наші гроші" про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому"дивіться тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд НАБУ Верховна Рада Законодавство Корупція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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