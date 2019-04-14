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      НАБУ: Суркисам грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы

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      Братья Григорий и Игорь Суркисы
      Братья Григорий и Игорь Суркисы / Соцсети

      Бывшего народного депутата, председателя правления холдинговой компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова экстрадируют в Украину 15 апреля.

      Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает "Слово и дело".

      "Да, это правда. Прилетает 15 апреля в 18:00", – сказал Кривенко.

      Дмитрия Крючкова подозревают в присвоении 424 миллионов гривен.

      Завладение средствами происходило путем заключения соглашения поставщиков электрической энергии по переводу долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

      Полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом полученные преступным путем деньги.

      Ему инкриминируется также злоупотребление властью или служебным положением и легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем.

      Отметим, что во время судебного заседания прокуроры САП предъявили 90 томов уголовного производства.

      Как сообщали "Факты", около года Крючков скрывался от правоохранительных органов и был задержан 14 апреля 2018 года на немецко-австрийской границе.

      По данным НАБУ, Дмитрий Крючков является протеже Григория Суркиса, о чем в июне 2018 года сообщило издание "КП в Украине". Бюро подозревает, что именно братья Суркисы были настоящими идейными вдохновителями схемы "Энергосети", главной жертвой которого стало "Запорожьеоблэнерго", которое Крючков с помощью схемы загнал в долги и с которого вывел более сотни миллионов гривен.

      После экстрадиции из Германии экс-главы "Энергосети" и получения дополнительной информации детективами НАБУ, Суркисам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за хищение средств в особо крупных размерах.

      Напомним, в 2017 году олигархи Суркисы уже были вынуждены явиться на допрос в НАБУ в связи с делом "Энергосети", но тогда в качестве свидетелей. Теперь, с экстрадицией Крючкова и перспективой получения от него новых свидетельств, братья вскоре и сами смогут оказаться на скамье подсудимых.

      Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием братьев Суркисов, Дмитрия Крючкова и народного депутата от БПП Игоря Кононенко, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго. По просьбе журналистов их верифицировали американские специалисты, которые сотрудничают с правительством США.

      "С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в частности говорится о Кононенко И.В., Суркисе Г.М., Суркисе И.Р", – отмечается в ответе НАБУ на запрос журналистов "Радио Свобода".

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ
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