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      Как соратник Порошенко Коненко зарабатывал на схемах в энергетике

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      Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" и ближайший соратник президента Игорь Кононенко с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами вероятно причастны к махинациям по выводу сотен миллионов гривен с облэнерго, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

      Журналисты программы "Схемы" опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров, на которых фигуранты обсуждают сделку. Чтобы получить независимую оценку, образцы телефонных разговоров передали Национальному центру медиа-экспертиз – образовательно-научного центра Университета Колорадо в Денвере (США, созданного при поддержке Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки).

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      Центр исследует сбор, анализ, интерпретации аудио-визуального контента, полученного во время расследований и судебных процессов, сотрудничает с правительством США.

      Основная схема, которую расследовали журналисты, заключалась в том, что несколько полугосударственных облэнерго согласились, чтобы крупные местные промышленные предприятия платили за уже поставленную электроэнергию не им напрямую, а частной компании Энергосеть, председателем правления которой был бизнесмен Дмитрий Крючков.

      крючков кононенко суркіси
      Главные фигуранты вероятной схемы

      Эта фирма, в свою очередь, потом обещала отдать деньги поставщику – облэнерго. Однако облэнерго деньги от фирмы Крючкова потом так и не получали.

      Как работала схема

      Журналисты отмечают, схема работала благодаря слаженной работе или молчаливому согласию бизнесменов, депутатов, глав областных администраций, Фонду госимущества Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. События происходили в период весны-лета 2015 года.

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      Во время общения на аудиозаписях фигуранты обсуждают в том числе незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями – Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

      Много разговоров касающтся распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.  На одной из аудиозаписей разговоре вроде Крючков сообщает Григорию Суркису, что поедет к "Игорю Витальевичу", то есть имеется в виду Кононенко, с отчетом "за прошлый месяц" , и отвезет "то, что ему должное".

      кононенко суркіс крючков схеми
      Разговор Крючкова с Суркисом

      кононенко схеми суркіс
      Разговор Крючкова с Суркисом

      Журналисты утверждают, что разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был осведомлен с ситуацией с хищением средств и "дал добро".

      крючков порошенко схеми кононенко
      Разговор Дмитрий Крючкова и Игоря Котвицкого

      крючков котвіцький порошенко кононенко схеми
      Р      азговор Дмитрий Крючкова и Игоря Котвицкого

       

      Журналисты также обнародовали аудиозаписи разговоров вроде Крючкова с самим Кононенко. Соратник президента Кононенко просит у Дмитрия отчеты о его деятельности, дает указания и наставления и просит отчитаться перед Дмитрием Волком – на то время главой Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), бывшим менеджером корпорации Roshen Петра Порошенко.

      крючков кононенко схеми
      Разговор Дмитрий Крючкова и Игоря Кононенко

      кононенко крючков схеми порошенко
      Разговор Дмитрий Крючкова и Игоря Кононенко

      Как отмечается в программе "Схем", эти записи были верифицированы с помощью специалистов Национального центра медиа-экспертиз Университета Колорадо в Денвере, который сотрудничает с правительством США. Как отмечается, эксперт исследовал голоса пятерых людей, не зная, кто они. Это – Дмитрий Крючков, Игорь Кононенко, Игорь Котвицкий, Игорь и Григорий Суркисы. В результате высокую степень достоверности имеет голос Кононенко, остальные – высокую.

      Лакомый кусок украинской энергетики

      В Украине существуют 25 облэнерго – компаний, которые поставляют украинцам электроэнергию. Ежегодно каждое облэнерго собирает с потребителей миллиарда гривен – так что это лакомый кусок для многих бизнесменов. И эти структуры почти полностью перешли в частные руки.

      обленерго схеми кононенко набу
      Главные облэнерго в Украине

      Однако контрольные пакеты шести облэнерго до сих пор принадлежат государству. А, следовательно, принятие решений относительно деятельности этих компаний зависит от власти. Тот, кто пришел к власти – получает соблазн зарабатывать на этом.

      Анализ открытых уголовных производств по выводу денег из облэнерго в частные карманы при покровительстве верхушки власти и телефонные разговоры непосредственно причастных к этому людей привели журналистов в Харьков, Черкассы и Запорожье.


      Кто такой Дмитрий Крючков

      Дмитрий Крючков – бывший народный депутат. С 2006 года полтора года был во фракции "Блока Юлии Тимошенко", работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014 году стал руководителем частной компании "Энергосеть". И уже через год она взяла под контроль работу нескольких облэнерго.

      В апреле 2018 года в Германии его задержали по запросу украинских правоохранителей. ​Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству.

      крючков кононенко порошенко
      Дмитрий Крючков

      Малоизвестная фамилия Крючкова фигурирует и в других расследованиях правоохранителей, а потери государства оцениваются в миллиарды гривен.

      Детектив НАБУ Роман Войтюк называет сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: "В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные правонарушения, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен".

      Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему давались указания другими лицами, и эти указания выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастные лица, в том числе – которые давали эти указания,
      – добавил детектив НАБУ.

      ​В 2016 году Крючков был объявлен в розыск.

      ​Самого Крючкова не воспринимают как самостоятельную фигуру, отметил главный редакто интернет-издания "Наші гроші" Алексей Шалайский: "все понимают, что Крючков - это представитель чьих-то интересов. Есть проблема, чтобы четко сказать, чьи интересы представляет Крючков или любой другой похожий на него. Это такой переходный флаг. Люди, которые являются "смотрящими", и люди, которые управляют фирмами, на которые перебрасывается телега с деньгами".

      Для того, чтобы найти самого Дмитрия Крючкова, журналисты "Схем" отправились в Германию. После задержания его местными правоохранителями в 2018 году, он пробыл в тюрьме всего месяц. Следовательно, немецкий суд выпустил Крючкова под залог в 100 тысяч евро, взяв обязательство, что он не будет покидать Германию, пока решается вопрос его экстрадиции в Украину.

      С прошлого лета Дмитрий Крючков зарегистрирован в немецком Мюнхене – по адресу Törringstr. 10 в довольно богатом районе. Но там его не оказалось.

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      Зато, уже когда журналисты приехали в Мюнхен, их источники в правоохранительных органах сообщили – Дмитрий Крючков с недавних пор снова под стражей. Он отказался от попытки получить политическое убежище и добровольно согласился на так называемый экстрадиционный арест: хочет чтобы его поскорее вернули в Украину.

      Свою экстрадицию Крючков ждет в тюрьме Штадельхайм – одной из крупнейших в Германии. Номер его телефона неактивен, ведь заключенных ограничивают в пользовании мобильной связью. Для того, чтобы посетить его в тюрьме, нужно получить разрешение на общение в Генеральной прокуратуре Мюнхена – и далее назначить дату встречи в тюрьме.

      При этом "Схемам" удалось отыскать номер Светланы Кузьминской – бывшей руководительницы "Черкассыоблэнерго", которая имела близкие отношения с Крючковым.

      кузьмінська кононенко крючков
      Светлана Кузьминская

      ​Она считает, что Крючков фактически добровольно закрыл себя в тюрьме: "Он был нужен Украине, а теперь Украина его не забирает. То есть, он находится сейчас под стражей, в среду адвокаты ждут, так сказали: потом будем подавать ходатайство о том, чтобы его выпустили, поскольку он сам себя добровольно, получается, закрыл в тюрьме".

      Однако свое возможное участие в схемах Крючкова и Суркисов Светлана Кузьминская отрицает.

      Реакция Кононенко

      Как сообщила пресс-секретарь первого заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко Кристина Зеленюк, сам народный депутат прокомментирует ситуацию в понедельник, 1 апреля, ведь на такие запросы официально дается пять рабочих дней.

      кононенко порошенко схеми
      Игорь Кононенко

      По ее словам, журналисты "Схем" отправили запрос господину Кононенко за несколько часов до выхода программы в эфир.

      "Игорь Виталевич им согласился предоставить соответствующее интервью в понедельник. Схемы, соответственно, поступили не очень правильно, потому что они нам прислали запрос только в полдень вчера, а опубликовали расследование уже в 20.30. А по закону дается пять дней на ответ. И мы им ответили, что ждем их на интервью в понедельник", – отметила Зеленюк.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Электроэнергия Игорь Кононенко Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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