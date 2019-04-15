Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють

Увечері 15 квітня в Україну екстрадували з Німеччини Дмитра Крючкова, колишнього нардепа та водночас екс-голову правління "Холдингова компанія "Енергомережа". Його підозрюють у розкраданні коштів підконтрольних державі обленерго. Внаслідок таких його дій Україна зазнала збитків у понад 1,4 мільярда гривень. Детальніше про Дмитра Крючкова читайте у матеріалі.

Дмитро Крючков прибув літаком з Мюнхена до аеропорту "Бориспіль" під Києвом близько 18:00 15 квітня. Як розповідали керівник САП Назар Холодницький і оточення Крючкова , в Україні його зустріли адвокати, а також охорона та працівники НАБУ. Останні Крючкова мають доправити до СІЗО. Опісля упродовж 48 годин йому повинні оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Слухання має відбутися у Солом’янському райсуді Києва. Точний час засідання буде відомим зранку 16 квітня.

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Хто такий Дмитро Крючков

Це народний депутат 5-го скликання. До проходження у парламент Крючков працював бухгалтером, фінансистом і з лютого по липень 2005 року – заступником голови Рівненської обласної держадміністрації. З квітня 2006-го до листопада 2007 року він був у фракції "Блоку Юлії Тимошенко" та працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. Незабаром він перейшов з БЮТ до "антикризової коаліції" Віктора Януковича. А на дострокових виборах після розпуску парламенту вже не потрапив до Ради.

У 2014 році після перемоги Петра Порошенка на виборах президента Крючков створив приватну компанію "Енергомережа", яка взяла під контроль роботу кількох обленерго. У березні 2016 року суди арештували рахунки компанії "Енергомережа". Учасники ринку неофіційно пов’язують його з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі". Також у "Енергомережах" працював брат екс-міністра енергетики Юрія Продана – Петро. А брат самого Крючкова – Леонід – свого часу був депутатом Київради від блоку Черновецького, а його колегою по депутатській фракції був Ігор Кононенко. Ці зв'язки, як вважають експерти, дозволили Крючкову швидко налагодити досить прибутковий бізнес.

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Згодом Господарський суд Києва задовольнив всі 5 позовних заяв НАБУ на загальну суму в понад 346,2 мільйона гривень в рамках кримінального провадження про визнання недійсними договорів між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережами". Відповідно до цих документів, "Енергомережі" Крючкова мали право стягувати на свою користь із великих промислових підприємств Запорізької області заборгованість за поставлену електроенергію. Згодом з’ясувалося, що такі договори компанія Крючкова підписала ще з кількома обленерго, зокрема з "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго".

У липні 2016-го Крючкова оголосили у розшук за справою проти холдингової компанії "Енергомережа".

"Це справа стосується "Запоріжжяобленерго", понад 60% акцій якого належать державі. Це перша справа, яку було зареєстровано... Там було виведено 356 мільйонів через приватну структуру, зараз більше ніж на 100 мільйонів накладено арешт. І керівнику цієї приватної структури оголошено підозру",

– зазначав тоді директор НАБУ Артем Ситник.

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За даними Бюро, Крючков з 17 травня 2016 року змінив своє місце проживання, усталений спосіб життя, номери телефонів та переховується від правоохоронних органів. У НАБУ переконували, що Крючков з того моменту перебував на території Росії, Словаччини, Австрії й Монако. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. За рік у квітня стало відомим, що його затримали у Німеччині. А у травні того ж року він вийшов з німецької в'язниці під заставу у 100 тисяч євро.

У жовтні 2018 року САП склала письмове повідомлення про підозру Крючкову у заволодінні вже 424 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго" та низки промислових підприємств Запорізької області. Йому також інкримінують зловживання владою або службовим становищем та легалізацію (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом. Отримані відповідно до вищезазначених угод і договорів кошти Крючков використовував на свій розсуд, легалізувавши таким чином отримані злочинним шляхом гроші.

Як заробляли на схемах Крючкова Порошенко та Кононенко

Наприкінці березня вийшло журналістське розслідування проекту "Схеми: корупція в деталях". Журналісти стверджують, що колишній нардеп від "Батьківщини" Дмитро Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" начебто організовував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

Так, журналісти оприлюднили записи телефонних розмов нібито Крючкова, Суркісів та Коненка. Відповідно до даних розслідування , схема полягала в такому: кілька напівдержавних обленерго погодилися отримувати гроші від великих місцевих підприємств за поставлену електроенергію не безпосередньо, а через приватну компанію ХК енергомережі, головою якої був Крючков.

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Детектив НАБУ Роман Войтюк у коментарі "Схемам" заявив, що Крючков та інші особи, залучені до корупційної схеми, завдали Україні збитків на загальну суму у понад 1,4 мільярда гривень".

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За словами нардепа Сергія Лещенка, Крючков сам висловив готовність повернутися до України. Крім того, журналістам "Схем" Крючков письмово повідомив, що від усіх корупційних оборудок Порошенко-Кононенко "отримували від 50% до 75% доходів від бізнесу, який був предметом домовленостей". Також екс-нардеп стверджував, що принципові домовленості були із Порошенко, який виступав основним отримувачем доходів, а Кононенко ухвалював лише локальні рішення.

Свідчення Дмитра Крючкова можуть бути делікатними не лише з точки зору можливої участі оточення президента у розкраданні коштів держпідприємств. Виникають також запитання і про зв'язки Крючкова та його імовірних спільників з Росією, передає DW.

Німецький адвокат Ульріх Ціґерт стверджував торік, що за кримінальним переслідуванням його підзахисного стоїть політика.

"Діяльність обвинуваченого суперечила бажанню влади відрізати окуповані території на сході України від постачань електроенергії", – зазначав правозахисник.

Такі заяви мають під собою підстави. Зокрема, з повідомлень у ЗМІ відомо, що компанія Крючкова "Енергомережа" намагалася організувати поставки електроенергії з Росії та в листопаді 2014 року отримала дозвіл на імпорт. Видання "Наші гроші", посилаючись на результати власного розслідування, зі свого боку, стверджувало, що придбана у Росії компанією Крючкова електроенергія призначалася споживачам окупованої частини Донецької та Луганської областей. До речі, після втечі з України, коли НАБУ оголосило Дмитра Крючкова у розшук, він отримав політичний притулок саме у Росії, повідомив його адвокат.