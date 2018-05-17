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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Колишній соратник Тимошенко вийшов з німецької в’язниці

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Дмитро Крючков вийшов з в'язниці Мюнхена
Дмитро Крючков вийшов з в'язниці Мюнхена / Фото з вільних мереж

У четвер, 17 травня, розшукуваний Національним антикорупційним бюро України екс-нардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Дмитро Крючков вийшов під заставу з в'язниці Мюнхена Штадельгайм.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Генпрокуратуру Мюнхена, яка координує питання екстрадиції Крючкова за запитом України.

Районний суд у місті Розенгайм за письмовою процедурою протягом наступних місяців розглядатиме питання про екстрадицію Крючкова до України.

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За даними прокуратури, екс-нардеп вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тисяч євро.

У прокуратурі також повідомили, що Крючков здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не покидати межі Німеччини. Мюнхенська прокуратура вже отримала необхідні для екстрадиції документи, які незабаром будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, 14 квітня Дмитра Крючкова затримали німецькі правоохоронці після перевірки документів на кордоні з Австрією. До цього, 15 травня 2017 року, Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення взяти під варту Крючкова. Політик був оголошений у розшук НАБУ в липні 2016 року у справі про розкрадання коштів ВАТ "Запоріжжяобленерго". Створена Крючковим корупційна схема завдала державній компанії збитків на загальну суму у розмірі понад 346 мільйонів гривень.

Хто такий Дмитро Крючков? Український політик, народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко. Звинувачений у розкраданні 346 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго", у якому понад 60% акцій належить державі. З 2017 року перебуває у розшуку.

Теги: Новини України Новини політики БЮТ Корупція
Джерело: 24 Канал
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