Бывший соратник Тимошенко вышел из немецкой тюрьмы

В четверг, 17 мая, разыскиваемый Национальным антикоррупционным бюро Украины экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрий Крючков вышел под залог из тюрьмы Мюнхена Штадельгайм.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Генпрокуратуру Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины.

Районный суд в городе Розенгайм по письменной процедуре в течение следующих месяцев будет рассматривать вопрос об экстрадиции Крючкова в Украину.

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По данным прокуратуры, экс-нардеп вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 000 евро.

В прокуратуре также сообщили, что Крючков сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии. Мюнхенская прокуратура уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд.

Напомним, 14 апреля Дмитрия Крючкова задержали немецкие правоохранители после проверки документов на границе с Австрией. До этого, 15 мая 2017 года, Соломенский райсуд Киева принял решение взять под стражу Крючкова. Политик был объявлен в розыск НАБУ в июле 2016 года по делу о хищении средств ОАО "Запорожьеоблэнерго". Созданная Крючковым коррупционная схема нанесла государственной компании ущерб на общую сумму в размере более 346 миллионов гривен.

Кто такой Дмитрий Крючков? Украинский политик, народный депутат Украины 5-го созыва с апреля 2006 по ноябрь 2007 года от Блока Юлии Тимошенко. Обвиняемый в хищении 346 миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. С 2017 года находится в розыске.