21:16
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      САП розпочала провадження проти "колишнього Президента України"

      621 Читать новость на русском
      Петро Порошенко – п'ятий президент України
      Петро Порошенко – п'ятий президент України / EPA-EFE/STEPAN FRANKO

      Керівник САП Холодницький зустрівся з одіозним Крючковим. Через свідчення цього екс-власника компанії "Енергомережа" Антикорупційна прокуратура розпочала провадження щодо незаконної діяльності групи осіб в енергетичній сфері України, яких координував народний депутат Кононенко та "колишній Президент України".

      Заява Крючкова

      Колишній власник та керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Кррючков написав заяву про незаконні дії "колишнього Президента України" та інших українських високопосадовців і бізнесменів. Керівник САП Назар Холодницький зустрівся з Дмитром Крючковим, щоб обговорити цю заяву.

      Читайте також: Пройдисвіт, аферист і шахрай, – Коломойський про скандального Крючкова

      Внаслідок заяви та зустрічі САП розпочала провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інформація про це з'явилася на сторінці САП у Facebook 22 травня 2019 року.

      Що саме буде розслідувати САП

      У повідомленні САП мовиться, що Крючков писав у своїй заяві про службових осіб і членів наглядової ради ПАТ "Центренерго", які спільно з посадовими особами Фонду держмайна і іншими посадовими особами органів державної влади:

      • Використали службові повноваження для розподілу ключових посад у ПАТ "Центренерго", щоб розкрадати гроші товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі.
      • За попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ "Укрвуглетрейдінг", ТОВ "Шахтарськтранс" та іншими закуповували вугілля за завищеною ціною, використовуючи фіктивні підприємства.

      Як стверджує заявник, спільні дії зазначеної групи осіб координували народний депутат України Кононенком І.В. і колишній президент України,
      – написали у САП.

      Згідно із заявою Крючкова, понад 6 мільярдів гривень зловмисники незаконно вивели з ПАТ "Центренерго" протягом 2016-2018 років.

      Хто такий Дмитро Крючков, у яких розкраданнях його підозрюють та про перипетії його екстрадиції з Німеччини – читайте у матеріалах 24 каналу: 

      • Інтерпол передав Крючкова НАБУ: чому саме перед другим туром виборів і до чого тут Порошенко
      Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють
      Крючкову обрали запобіжний захід: деталі рішення суду
      Екс-нардеп Крючков вийшов з-під варти під заставу
      Ніякої екстрадиції не було: Крючков отримав закордонний паспорт та повернувся до Німеччини

       

       

      blog_ava
      Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
      сьогодні
      43769
      Теги: Новини України Петро Порошенко САП Назар Холодницький Корупція Розслідування Дмитро Крючков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      сьогодні , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 284
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      сьогодні , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 2194
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      сьогодні , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1050
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 19:03 Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 1430
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 18:42 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      59216
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук