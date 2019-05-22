САП розпочала провадження проти "колишнього Президента України"

Керівник САП Холодницький зустрівся з одіозним Крючковим. Через свідчення цього екс-власника компанії "Енергомережа" Антикорупційна прокуратура розпочала провадження щодо незаконної діяльності групи осіб в енергетичній сфері України, яких координував народний депутат Кононенко та "колишній Президент України".

Заява Крючкова

Колишній власник та керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Кррючков написав заяву про незаконні дії "колишнього Президента України" та інших українських високопосадовців і бізнесменів. Керівник САП Назар Холодницький зустрівся з Дмитром Крючковим, щоб обговорити цю заяву.

Читайте також: Пройдисвіт, аферист і шахрай, – Коломойський про скандального Крючкова

Внаслідок заяви та зустрічі САП розпочала провадження та внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інформація про це з'явилася на сторінці САП у Facebook 22 травня 2019 року.

Що саме буде розслідувати САП

У повідомленні САП мовиться, що Крючков писав у своїй заяві про службових осіб і членів наглядової ради ПАТ "Центренерго", які спільно з посадовими особами Фонду держмайна і іншими посадовими особами органів державної влади:

• Використали службові повноваження для розподілу ключових посад у ПАТ "Центренерго", щоб розкрадати гроші товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі.

• За попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ "Укрвуглетрейдінг", ТОВ "Шахтарськтранс" та іншими закуповували вугілля за завищеною ціною, використовуючи фіктивні підприємства.

Як стверджує заявник, спільні дії зазначеної групи осіб координували народний депутат України Кононенком І.В. і колишній президент України,

– написали у САП.

Згідно із заявою Крючкова, понад 6 мільярдів гривень зловмисники незаконно вивели з ПАТ "Центренерго" протягом 2016-2018 років.

Хто такий Дмитро Крючков, у яких розкраданнях його підозрюють та про перипетії його екстрадиції з Німеччини – читайте у матеріалах 24 каналу:



• Інтерпол передав Крючкова НАБУ: чому саме перед другим туром виборів і до чого тут Порошенко

• Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють

• Крючкову обрали запобіжний захід: деталі рішення суду

• Екс-нардеп Крючков вийшов з-під варти під заставу

• Ніякої екстрадиції не було: Крючков отримав закордонний паспорт та повернувся до Німеччини