Пройдисвіт, аферист і шахрай, – Коломойський про скандального Крючкова

Ігор Коломойський, який повернувся до України 16 травня, дав розгорнуте інтерв'ю журналістам "Схем". Український олігарх серед іншого розповів і про скандального Дмитра Крючкова, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України за запитом НАБУ.

Коломойський про Крючкова

"Крючков – це людина, яка грабувала наші обленерго, наші підприємства і носила гроші Кононенку (нардеп від БПП, часто згадується у ЗМІ як "сірий кардинал" та права рука Петра Порошенка – 24 канал)", – заявив Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Схеми".

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Бізнесмен додав, що Дмитра Крючкова знає особисто: "Він пройдисвіт, аферист і шахрай". Ще ж і надто, про це відомо і НАБУ, за словами Коломойського, і прокуратурі, і антикорупційній прокуратурі – також.

Відео повного інтерв'ю Ігоря Коломойського журналістам "Схем":

Коротко про "справу Крючкова"

У лютому 2018 року журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.

Розслідувачі опублікували записи телефонних розмов людей з начебто голосами Дмитра Крючкова та Ігоря Кононенка, братів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб. Вони обговорювали незаконні оборудки з обленерго.

У квітні 2018 року Крючкова арештували у Німеччині на вимогу НАБУ, але 17 травня 2018 року він вийшов під заставу у 100 тисяч євро.

У листопаді 2018 року прокурори САП оприлюднили підозру Крючкову. В Антикорупційній прокуратурі зазначали, що мовиться про заволодіння бюджетними грошима у розмірі 424 мільйони гривень.

Хто такий Дмитро Крючков та у яких злочинах його підозрюють – детально у матеріалі 24 каналу

15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів до Києва, де його затримали детективи НАБУ. У ЗМІ активно обговорювали ймовірність того, що Крючков буде свідчити проти президента Порошенка та його оточення.

17 квітня Солом'янський райсуд Києва арештував Крючкова з альтернативою застави у 7 мільйонів гривень. 19 квітня Крючков вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

14 травня стало відомо, що Дмитро Крючков отримав закордонний паспорт та повернувся до Німеччини. Згідно з коментарем САП, Крючков отримав дозвіл на виліт за сімейними обставинами і лише на 10 днів.