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      Проходимец, аферист и мошенник, – Коломойский о скандальном Крючкове

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      Коломойский резко высказался о Крючкове
      Коломойский резко высказался о Крючкове / "Радио Свобода"

      Игорь Коломойский, который вернулся в Украину 16 мая, дал развернутое интервью журналистам "Схем". Украинский олигарх среди прочего рассказал и о скандальном Дмитрии Крючкове, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину по запросу НАБУ.

      Коломойский о Крючкове

      "Крючков – это человек, который грабил наши облэнерго, наши предприятия и носил деньги Кононенко (нардеп от БПП, часто упоминается в СМИ как "серый кардинал" и правая рука Петра Порошенко – 24 канал)", – заявил Игорь Коломойский в интервью журналистам программы "Схемы".

      Читайте также: Коломойский: в Украине есть два афериста, которые рассказывали мне, как общаться с Зеленским

      Бизнесмен добавил, что Дмитрия Крючкова знает лично: "Он проходимец, аферист и мошенник". К тому же, по словам Коломойского, об этом известно и НАБУ, и прокуратуре, и антикоррупционной прокуратуре – тоже.

      Видео полного интервью Игоря Коломойского журналистам "Схем":

      Кратко о "деле Крючкова"

      В феврале 2018 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.

      Расследователи опубликовали записи телефонных разговоров людей с голосами якобы Дмитрия Крючкова и Игоря Кононенко, братьев Игоря и Григория Суркисов и других лиц. Они обсуждали незаконные сделки с облэнерго.

      В апреле 2018 года Крючкова арестовали в Германии по требованию НАБУ, но 17 мая 2018 года он вышел под залог в 100 тысяч евро.

      В ноябре 2018 года прокуроры САП обнародовали подозрение Крючкову. В Антикоррупционной прокуратуре отмечали, что говорится о завладении бюджетными деньгами в размере 424 миллионов гривен.

      Кто такой Дмитрий Крючков и в каких преступлениях его подозреваютподробно в материале 24 канала

      15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в Киев, где его задержали детективы НАБУ. В СМИ активно обсуждали вероятность того, что Крючков будет свидетельствовать против президента Порошенко и его окружения.

      17 апреля Соломенский райсуд Киева арестовал Крючкова с альтернативой залога в 7 миллионов гривен. 19 апреля Крючков вышел из следственного изолятора под залог.

      14 мая стало известно, что Дмитрий Крючков получил загранпаспорт и вернулся в Германию. Согласно комментарию САП, Крючков получил разрешение на вылет по семейным обстоятельствам и только на 10 дней.

      blog_ava
      Коломойский: в Украине есть два афериста, которые рассказывали мне, как общаться с Зеленским
      17 мая
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Игорь Коломойский Бизнес Коррупция Дмитрий Крючков
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