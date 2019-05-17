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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Коломойский: в Украине есть два афериста, которые рассказывали мне, как общаться с Зеленским

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      Игорь Коломойский дал откровенное интервью
      Игорь Коломойский дал откровенное интервью / "Радио Свобода"

      Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину 16 мая. В интервью журналистам "Схем" он рассказал о "провокации в отношении Джулиани", "остапах бендерах" украинской политики и своем вероятном визите на инаугурацию Владимира Зеленского.

      Об "окружении Зеленского" и заявлении Джулиани

      "Я уже сто раз говорил, что я никакое не окружение. Я сам по себе. И когда я занимался бизнесом, господин Зеленский ходил в школу", – заявил "Схемам" Игорь Коломойский. И подчеркнул, что их связывать не нужно.

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      Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, ранее заявил, что для выполнения своих предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому надо "избавиться от прицепов из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого проводят расследование в США". Коломойский объяснил, почему, по его мнению, Джулиани прибег к такому заявлению.

      Хотите подробно? Но только при условии, что вы это опубликуете. В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Два "остапа бендера", которые ходят между двумя странами,
      – сказал Коломойский.

      И назвал фамилии этих людей: "Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близкие с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, г-н Джулиани тоже об этом не знает".

      Кто такие Лев Парнас и Игорь Фруман?
      Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт Киевской области).

      Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство городка для еврейских переселенцев с востока Украины. Известно, что он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.

      "Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения (Зеленского – 24 канал) и еще какой-то ерунды", – подытожил Коломойский.

      Об инаугурации Владимира Зеленского

      "Я никогда не был на подобных мероприятиях", – заявил Коломойский. И добавил, что на инаугурацию Владимира Зеленского его не приглашали.

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      На замечание журналиста, что олигарх таки был на инаугурации Петра Порошенко, Коломойский возразил: "я был в "Арсенале". Но там уже был "дринк", легкая ситуация. А в парламенте не был". И так же в парламент на инаугурацию Зеленского идти не собирается.

      Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, нужен дресс-код, бабочки, галстуки – это сложно. Мы – люди более свободные, спокойные. Мы из поколения "Зе". Хотя нам лет на 20 больше,
      – подытожил Игорь Коломойский.

      Видео полного интервью Коломойского журналистам "Схем":

       

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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский
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