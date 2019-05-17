Коломойський: в Україні є два аферисти, які розповідали мені, як спілкуватися з Зеленським

Олігарх Ігор Коломойський повернувся до України 16 травня. У інтерв'ю журналістам "Схем" він розповів про "провокації щодо Джуліані", "остапів бендерів" української політики та свій ймовірний візит на інавгурацію Володимира Зеленського.

Про "оточення Зеленського" і заяву Джуліані

"Я вже сто разів казав, що я ніяке не оточення. Я сам по собі. І коли я займався бізнесом, пан Зеленський ходив у школу", – заявив "Схемам" Ігор Коломойський. І наголосив, що їх пов'язувати не потрібно.

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Рудольф Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, раніше заявив, що для виконання своїх передвиборчих обіцянок Володимиру Зеленському треба "позбутися причепів з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших. Тих, з приводу кого провадять розслідування у США". Коломойський пояснив, чому, на його думку, Джуліані вдався до такої заяви.

Хочете детально? Але лише за умови, що ви це опублікуєте. В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Два "остапи бендери", які ходять поміж двома країнами,

– сказав Коломойський.

І назвав прізвища цих людей: "Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор Фруман. Вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші. Розповідають, що близькі з паном Джуліані. І що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає".

Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман? Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).



Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

"Повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світло боже. Щоб вони не думали. Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення (Зеленського – 24 канал) і ще якоїсь маячні", – підсумував Коломойський.

Про інавгурацію Володимира Зеленського

"Я ніколи не був на подібних заходах", – заявив Коломойський. І додав, що на інавгурацію Володимира Зеленського його не запрошували.

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На зауваження журналіста, що олігарх таки був на інавгурації Петра Порошенка, Коломойський заперечив: "Я був в "Арсеналі". Але там уже було "дрінк", легка ситуація. А в парламенті не був". І так само до парламенту на інавгурацію Зеленського йти не збирається.

Мене не запрошували, по-перше. А по-друге, потрібен дрес-код, метелики, краватки – це складно. Ми – люди більш вільні, спокійні. Ми з покоління "Зе". Хоча нам років на 20 більше,

– підсумував Ігор Коломойський.

Відео повного інтерв'ю Коломойського журналістам "Схем":