Коломойський розповів, чому приїхав в Україну та що робитиме далі

Ігор Коломойський повернувся – олігарх не їздив до України два роки. Наразі каже, що жодних планів у нього немає – "лише відпочинок", а залишиться тут на 5 років. До слова, на інавгурацію до новообраного Президента України Володимира Зеленського він має намір прийти.

В Україну Коломойський повернувся не через обрання Володимира Зеленського і не через бізнес-питання, про це він розповів журналістам програми "Схеми".

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Літак групи "Приват" із Ігорем Коломойським уночі проти 16 травня прилетів із із Тель-Авіва (Ізраїль) до Дніпра. Того ж дня і тим ж літаком олігарх прибув до київського "Борисполя". "Схеми" повідомляють, що на борту літака, яким олігарх прилетів до України, також перебували народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко та співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч.

Чому і наскільки повернувся?

Журналістам програми "Схеми" Коломойський розповів, що збирається робити далі. Він стверджує, що ні з ким із представників влади не зустрічався. На запитання про зустріч із новообраним Президентом України Володимиром Зеленським Коломойський чіткої відповіді не дав, пояснивши – "якщо запросять".

П’ять наступних років він вирішив прожити в Україні, бо "сподівається на верховенство права". При цьому український олігарх переконує, що його повернення до України із президентством Зеленського нібито не пов’язане.

Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України,

– сказав він.

Коломойський зазначив, що Адміністрацію Президента відвідувати намірів не має, бо "планує жити в Україні і насолоджуватися життям без усяких відвідин".

Про Порошенка

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Бізнесмен зазначив, що з Петром Порошенком не спілкувався від червня 2017 року, а його президенство оцінює "неоднозначно".

"Є і плюси, і мінуси. Ми вистояли у війні з Росією, правильно? Він – головнокомандувач. Але при цьому, нас роздирали внутрішні конфлікти, яким він не перешкоджав", – зазначив Коломойський.

Що далі?

Коломойський стверджує, що хоче "просто літом відпочивати" і жодні активи в Україні його не цікавлять – навіть "Приватбанк".

​Я ж сказав щодо "Приватбанку" – нас цікавить юридична оцінка того, що відбувається,

– пояснив бізнесмен.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів

Як розгортаються події щодо "Приватбанку":

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

• 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

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Інавгурація Володимира Зеленського

На церемонію інавгурації новобраного президента України Ігор Коломойський збирається прийти, якщо "запрошення дадуть". Однак офіційну її частину олігарх планує оминути у будь-якому випадку.

"Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", – заявив Коломойський.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

Інтерв'ю з Коломойським: дивіться відео