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      Коломойський розповів, чому приїхав в Україну та що робитиме далі

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      Коломойський озвучив свої плани після повернення в Україну
      Коломойський озвучив свої плани після повернення в Україну / ТАСС

      Ігор Коломойський повернувся – олігарх не їздив до України два роки. Наразі каже, що жодних планів у нього немає – "лише відпочинок", а залишиться тут на 5 років. До слова, на інавгурацію до новообраного Президента України Володимира Зеленського він має намір прийти.

      В Україну Коломойський повернувся не через обрання Володимира Зеленського і не через бізнес-питання, про це він розповів журналістам програми "Схеми". 

      Читайте також: Чому Коломойський повернувся в Україну: думки експертів

      Літак групи "Приват" із Ігорем Коломойським уночі проти 16 травня прилетів із із Тель-Авіва (Ізраїль) до Дніпра. Того ж дня і тим ж літаком олігарх прибув до київського "Борисполя". "Схеми" повідомляють, що на борту літака, яким олігарх прилетів до України, також перебували народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко та співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч.

      Чому і наскільки повернувся?

      Журналістам програми "Схеми" Коломойський розповів, що збирається робити далі. Він стверджує, що ні з ким із представників влади не зустрічався. На запитання про зустріч із новообраним Президентом України Володимиром Зеленським Коломойський чіткої відповіді не дав, пояснивши – "якщо запросять".

      П’ять наступних років він вирішив прожити в Україні, бо "сподівається на верховенство права". При цьому український олігарх переконує, що його повернення до України із президентством Зеленського нібито не пов’язане.

      Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України,
      – сказав він.

      Коломойський зазначив, що Адміністрацію Президента відвідувати намірів не має, бо "планує жити в Україні і насолоджуватися життям без усяких відвідин".

      Про Порошенка

      Читайте також: У США розповіли, що думають про зв'язок Зеленського з Коломойським

      Бізнесмен зазначив, що з Петром Порошенком не спілкувався від червня 2017 року, а його президенство оцінює "неоднозначно".

      "Є і плюси, і мінуси. Ми вистояли у війні з Росією, правильно? Він – головнокомандувач. Але при цьому, нас роздирали внутрішні конфлікти, яким він не перешкоджав", – зазначив Коломойський.

      Що далі?

      Коломойський стверджує, що хоче "просто літом відпочивати" і жодні активи в Україні його не цікавлять – навіть "Приватбанк".

      ​Я ж сказав щодо "Приватбанку" – нас цікавить юридична оцінка того, що відбувається,
      – пояснив бізнесмен.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку":

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      Читайте також: Що буде з "Приватбанком" і чого чекати його клієнтам

      Інавгурація Володимира Зеленського

      На церемонію інавгурації новобраного президента України Ігор Коломойський збирається прийти, якщо "запрошення дадуть". Однак офіційну її частину олігарх планує оминути у будь-якому випадку.

      "Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", – заявив Коломойський.

      Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

      Інтерв'ю з Коломойським: дивіться відео

       

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      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      сьогодні
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      Теги: Адміністрація Президента Новини України Новини політики Петро Порошенко Ігор Коломойський Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Приватбанк
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