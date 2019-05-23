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      Порошенко прокоментував порушені проти нього кримінальні справи

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що кримінальні справи порушені проти нього є ознакою початку парламентської виборчої кампанії, а порушують їх за скаргами "ворогів України".

      Про це він розповів журналістам "Української правди" під час відвідування фестивалю "Книжковий Арсенал".

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      Я дуже уважно слідкую за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України,
      – заявив Порошенко.

      Також він назвав справи проти себе "політичним переслідуванням".

      "Якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацією проти Російської Федерації, це спроба перекласти відповідальність з Російської Федерації, країни-агресора… на владу України… Я готовий відповідати за це, – сказав екс-глава держави.

      Крім того Порошенко наголосив, що готовий понести відповідальність за свої дії щодо отримання Україною томосу, та заявив, що "це був правильний і рішучий крок".

      "Коли намагаються звинуватити в тому, що в 2014 році після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню, коли по наших військам вели вогонь з усіх засобів… і я тоді віддав наказ на контрнаступ, і в результаті цього контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. І це був "злочин" проти України. Я готовий нести відповідальність за цей "злочин", – додав він.

      Водночас, Порошенко не прокоментував провадження, яке ініціювала проти нього Спеціалізована антикорупційна прокуратура через потенційні енергетичні спекуляції.

      Антикорупційна прокуратура розпочала провадження 22 травня 2019 року щодо незаконної діяльності групи осіб в енергетичній сфері України, яких координував народний депутат Кононенко та "колишній Президент України".

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко САП Розслідування Корупція
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