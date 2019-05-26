Политики времен Януковича возвращаются в Украину: зачем и чем это грозит

Парад возвращений. Сначала олигарх Игорь Коломойский, затем помощник Януковича – Андрей Портнов. Одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Одни, чтобы отомстить бывшей власти, другие – обещают бороться за кресла под куполом. И все вместе, чтобы снова восстановить утраченное в Украине влияние.

Андрей Портнов

Одним из первых из Вены вернулся глава администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. Его подозревают в организации силового разгона Майдана.

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Портнов прилетел за день до инаугурации Зеленского. Говорит, хочет отомстить окружению Порошенко. И уже подал на него три заявления в Госбюро расследований.



Андрей Портнов

"А цель этой работы – сделать его (Петра Порошенко – 24 канал) еще действующую парламентскую фракцию в мизерную политсилу для того, чтобы они не смогли победить на следующих выборах", – заявил экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Игорь Коломойский

Также среди первых громких возвращений был приезд бизнесмена Игоря Коломойского. В ночь на 16 мая он прилетел из Тель-Авива в Днепр на частном самолете и под вечер уже был в столице. В Украине он не был два года и давно анонсировал свое возвращение, однако ожидал победу Зеленского.



Игорь Коломойский

Олигарх хочет получить два миллиарда долларов компенсации за национализацию "Приватбанка". А теперь еще и присматривается к политическому проекту мэра Харькова Кернеса. И плодотворно общается и с Андреем Портновым и с генпрокурором Юрием Луценко.

Встречался с Хомутынником и Фуксом. У нас есть общие вопросы. Какие? Есть коммерческие и политические вопросы. Там объявили о том, что новый проект политический создается,

– рассказал бизнесмен Игорь Коломойский.

Говорят о возможном возвращении и еще одного бывшего чиновника времен Януковича – Азарова Валерия Хорошковского. Он был главой СБУ и вице-премьером в правительстве Азарова. После Революции достоинства он бежал в Монако. Еще в начале недели в СМИ появилась информация, что он уже пересек границу. Но оказалось, в Украину пока вернулась его жена. Однако Хорошковский заверил, и его прилет уже не за горами. Эксперты говорят, что это только начало.

"Они вместе, эти олигархические различные элементы, пилили, грабили, но в определенные моменты поссорились. У нас всегда есть старший олигарх, который считает, что может отжимать и забирать. Поэтому часть олигархов обычно бежит из Украины на время, а потом – по ситуации", – пояснил эксперт по политике Александр Солонтай.

Александр Онищенко

Еще не вернулся, но уже встал в очередь на пересечение границы еще один одиозный политик – нардеп Александр Онищенко. Просто таки рвется приехать на заседание по газовому делу, где он фигурирует, как обвиненный в том, что нанес ущерб государству на кругленькую сумму – два миллиарда гривен.



Александр Онищенко

На днях Печерский суд аж пять часов решал снимать ли Онищенко с розыска, однако заседание перенесли. Однако скандальный политик уже заявляет, хочет не только пересечь границу, но и участвовать в парламентских выборах.

Михаил Саакашвили

Планирует покупать билет в Киев и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. По информации СМИ, приедет в Украину он 29 мая. Два года назад когда ушел с должности главы Одесской области, Порошенко лишил его украинского паспорта. Это и мешает ему приехать в столицу. Поэтому просит у Зеленского вернуть документ с гербом. Даже письмо к президенту направил. И пообещал, что на должности во властных кабинетах не будет претендовать.

Относительно меня была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине и по своим друзьям,

– заявил экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили.

Возлагает надежды на Зеленского и нардеп Андрей Артеменко. Два года назад потерял гражданство, потому что предлагал отдать Крым в аренду России в обмен на вывод войск из Донбасса. И вот теперь экс-нардеп просит Владимира Зеленского вернуть ему украинский паспорт.



Михаил Саакашвили

Впрочем, судьбу соратников Януковича в дальнейшем решит распределение сил в парламенте на досрочных выборах в июле. Кто будет сидеть в парламенте, те либо прикроют, либо будут пробовать посадить. Это и есть результат выборов, – эксперт по политике Александр Солонтай.

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На возвращение бывших политиков Владимир Зеленский пока не реагирует. Эксперт считает, чтобы не повторить обещаний Порошенко по деолигархизации, которой так и не произошло. А пока в социальных сетях уже шутят, когда встречать в Украине Азарова и Януковича.