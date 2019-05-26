Партия мэров Кернеса и Труханова может пройти в парламент и стать участником коалиции?

Блок "партии мэров" Одессы и Харькова (Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса) плюс "Возрождение" и части "Нашего края" вполне могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. И стать участником коалиции.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По словам политолога, эти силы будут бороться на поле "Оппоблока" и партии "Слуга народа". Харьков и Одесса – базовые регионы "Оппоблока". Если эти два больших города массово проголосуют за этот блок, то теоретически они могут преодолеть пятипроцентный барьер.

Если "партия мэров" Труханова и Кернеса привлечет в список известных людей, то это еще увеличит их шансы. С точки зрения Коломойского (СМИ считают, что за проектом стоит известный бизнесмен – "24") – это дополнительный бонус для создания коалиции в составе "Слуги народа", "Батькивщины" и "партии мэров",

– считает Александр Леонов.

По мнению эксперта, Кернес и Труханов будут иметь бонус еще и в виде близких к ним депутатов-мажоритарщиков. Интрига – присоединится ли к ним мэр Днепра Борис Филатов. Хотя есть информация, что у него серьезные проблемы с Коломойским.

Что известно об объединении Кернеса и Труханова?

Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Речь идет о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины. Предполагается, что избирательный список возглавит Геннадий Кернес.



По сообщению СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский консультирует новый проект. Коломойский встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.