08:44
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Партія мерів Кернеса і Труханова може пройти в парламент і стати учасником коаліції?

      252 Читать новость на русском
      Кернес і Труханов створюють нову партію
      Кернес і Труханов створюють нову партію / Коментарі

      Блок "партії мерів" Одеси і Харкова (Геннадія Труханова і Геннадія Кернеса) плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах. І стати учасником коаліції.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Читайте також: Чи зможе Кернес пройти у Верховну Раду та кому це вигідно: думки експертів

      За словами політолога, ці сили боротимуться на полі "Опоблоку" і партії "Слуга народу". Харків і Одеса – базові регіони "Опоблоку". Якщо ці два великих міста масово проголосують за цей блок, то теоретично вони можуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

      Якщо "партія мерів" Труханова і Кернеса залучить у список відомих людей, то це ще збільшить їхні шанси. З точки зору Коломойського (ЗМІ вважають, що за проектом стоїть відомий бізнесмен – "24") – це додатковий бонус для створення коаліції у складі "Слуги народу", "Батьківщини" і "партії мерів",
      – вважає Олександр Леонов.

      На думку експерта, Кернес і Труханов матимуть бонус ще й у вигляді близьких до них депутатів-мажоритарників. Інтрига – чи приєднається до них мер Дніпра Борис Філатов. Хоча є інформація, що в нього серйозні проблеми з Коломойським.

      Що відомо про об’єднання Кернеса і Труханова? Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Йдеться про формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного сходу України. Передбачається, що виборчий список очолить Геннадій Кернес.

      За повідомленням ЗМІ, бізнесмен Ігор Коломойський консультує новий проект. Коломойський зустрічається з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.

      blog_ava
      Безжалісна білка з Техасу навчилася полювати на змій – фото
      сьогодні
      2350
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Парламентські вибори 2019 Геннадій Кернес Геннадій Труханов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      Олексій Чибісов 11
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 травня , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 2383
      Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"
      25 травня , 22:04 Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"
      3700
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 травня , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 2016
      Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      25 травня , 20:33 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      Євгенія Мазур 4 4714
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук