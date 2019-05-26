Партія мерів Кернеса і Труханова може пройти в парламент і стати учасником коаліції?

Блок "партії мерів" Одеси і Харкова (Геннадія Труханова і Геннадія Кернеса) плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах. І стати учасником коаліції.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За словами політолога, ці сили боротимуться на полі "Опоблоку" і партії "Слуга народу". Харків і Одеса – базові регіони "Опоблоку". Якщо ці два великих міста масово проголосують за цей блок, то теоретично вони можуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Якщо "партія мерів" Труханова і Кернеса залучить у список відомих людей, то це ще збільшить їхні шанси. З точки зору Коломойського (ЗМІ вважають, що за проектом стоїть відомий бізнесмен – "24") – це додатковий бонус для створення коаліції у складі "Слуги народу", "Батьківщини" і "партії мерів",

– вважає Олександр Леонов.

На думку експерта, Кернес і Труханов матимуть бонус ще й у вигляді близьких до них депутатів-мажоритарників. Інтрига – чи приєднається до них мер Дніпра Борис Філатов. Хоча є інформація, що в нього серйозні проблеми з Коломойським.

Що відомо про об’єднання Кернеса і Труханова? Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Йдеться про формування умовної "партії мерів" з прицілом на електорат південного сходу України. Передбачається, що виборчий список очолить Геннадій Кернес.



За повідомленням ЗМІ, бізнесмен Ігор Коломойський консультує новий проект. Коломойський зустрічається з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом.