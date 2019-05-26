Політики часів Януковича повертаються до України: навіщо та чим це загрожує

Парад повернень. Спочатку олігарх Ігор Коломойський, потім помічник Януковича – Андрій Портнов. Одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Одні, аби помститися колишній владі, інші – обіцяють боротись за крісла під куполом. Та всі разом, аби знову відновити втрачений в Україні вплив.

Андрій Портнов

Одним з перших з Відня повернувся голова адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов. Його підозрюють в організації силового розгону Майдану.

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Портнов прилетів за день до інавгурації Зеленського. Каже, хоче помститися оточенню Порошенка. І вже подав на нього три заяви до Держбюро розслідувань.



Андрій Портнов

"А мета цієї роботи – перетворити його (Петра Порошенка – 24 канал) ще чинну парламентську фракцію в мізерну політсилу для того, щоб вони не змогли перемогти на наступних виборах", – заявив екс-заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов.

Ігор Коломойський

Також серед перших гучних повернень був приїзд бізнесмена Ігоря Коломойського. В ніч на 16 травня він прилетів з Тель-Авіва до Дніпра на приватному літаку і під вечір уже був у столиці. В Україні він не був два роки і давно анонсував своє повернення, проте чекав на перемогу Зеленського.



Ігор Коломойський

Олігарх хоче отримати два мільярди доларів компенсації за націоналізацію "Приватбанку". А тепер ще й приглядається до політичного проекту мера Харкова Кернеса. І плідно спілкується і з Андрієм Портновим та з генпрокурором Юрієм Луценко.

Зустрічався з Хомутинником і Фуксом. У нас є спільні питання. Які? Є комерційні та політичні питання. Там оголосили про те, що новий проект політичний створюється,

– розповів бізнесмен Ігор Коломойський.

Подейкують про можливе повернення і ще одного колишнього посадовця часів Януковича – Азарова Валерія Хорошковського. Він був головою СБУ та віце-прем’єром в уряді Азарова. Після Революції гідності він втік до Монако Ще на початку тижня у ЗМІ з’явилась, що він вже перетнув кордон. Та виявилось, в Україну поки повернулась його дружина. Проте Хорошковський запевнив, і його приліт вже не за горами. Експерти кажуть, що це тільки початок.

"Вони разом, ці олігархічні різні елементи, ділили, пилили, грабували, але в певні моменти посварилися. У нас завжди є старший олігарх, який вважає, що може віджимати і забирати. Тому частина олігархів зазвичай тікає з України на певний час, а потім – по ситуації", – пояснив експерт з політики Олександр Солонтай.

Олександр Онищенко

Ще не повернувся, але вже став у чергу на перетин кордону іще один одіозний політик – нардеп Олександр Онищенко. Просто таки рветься приїхати на засідання по газовій справі, де він фігурує, як обвинувачений у тому, що завдав збитків державі на кругленьку суму – два мільярди гривень.



Олександр Онищенко

Днями печерський суд аж п’ять годин вирішував чи знімати Онищенка з розшуку, проте засідання перенесли. Однак скандальний політик вже заявляє, хоче не лише перетнути кордон, а й брати участь у парламентських перегонах.

Міхеїл Саакашвілі

Планує купувати квиток до Києва і екс-очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі. За інформацією ЗМІ, приїде в Україну він 29 травня. Два роки тому коли пішов з посади очільника Одещини, Порошенко позбавив його українського паспорта. Це і заважає йому приїхати у столицю. тому просить у Зеленського повернути документ з гербом. Навіть лист до президента направив. І пообіцяв, що на посади у владних кабінетах не претендуватиме.

Щодо мене була порушена справедливість. Я скучив за Україною та за своїми друзями,

– заявив екс-очільник Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі.

Покладає надії на Зеленського і нардеп Андрій Артеменко. Два роки тому втратив громадянство, бо пропонував віддати Крим в оренду Росії в обмін на виведення військ з Донбасу. І от тепер екс-нардеп просить Володимира Зеленського повернути йому український паспорт.



Міхеїл Саакашвілі

Утім, долю соратників Януковича надалі вирішить розподіл сил у парламенті на дострокових виборах в липні. Хто сидітиме в парламенті, ті або прикриють, або будуть пробувати посадити. Це і є результат виборів, – експерт з політики Олександр Солонтай.

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На повернення колишніх політиків Володимир Зеленський поки не реагує. Експерт вважає, аби не повторити обіцянок Порошенка з деолігархізацією, якої так і не сталося. А поки у соціальних мережах уже жартують, коли зустрічати в Україні Азарова і Януковича.