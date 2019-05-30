Саакашвілі пояснив, як ставиться до повернення Портнова в Україну

Перемогу Володимира Зеленського дуже радісно сприйняли соратники Віктора Януковича, а деякі з них повернулися в Україну. Міхеїл Саакашвілі розповів, як ставиться до повернення Андрія Портнова.

Свою позицію він пояснив у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською.

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Андрій Портнов був заступником в АП за часів Януковича. Він, фактично, контролював всю судову систему України. Як ви ставитеся до його повернення?

Я чув про це. Я не був свідком того. Але те, що він зараз каже про Порошенка і якісь конкретні фінансові операції – ми згодні з цим (показує на Сергія Лещенка – 24 канал). Я приїхав і я не хочу помсти. Якщо він хоче займатися цими справами... А він не прокурор, до речі (це інша справа, якщо його призначать, звісно). Але якщо людина від імені суспільства може і хоче витрачати свій час на такі речі, я це тільки можу привітати.

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Але з іншого боку Андрій Портнов – це людина, щодо якої є відомості, що він під час Революції Гідності (принаймні, його представники) дзвонили в суди і вимагали ухвалення конкретних рішень.

Давайте створювати нормальну прокуратуру, нормальне слідство. І давайте всі розслідувати. Про що ми говоримо.

Що робить Саакашвілі в Україні Екс-президент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Це стало можливим завдяки тому, що напередодні президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов був заступником голови АП часів Януковича. Також він, фактично, контролював всю судову систему України. Займався переписуванням Кримінально-процесуального кодексу.

Скандальні дії Портнова:

тиснув на суддів, щоб вони ухвалювали необхідні рішення; він є розробником скандальних "диктаторських законів", які ухвал ив парламент 16 січня 2014 року (вони обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану)

Після Революції Гідності він виїхав до Росії, потім переїхав до Австрії.



У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у:

привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем.

Портнов був під санкціями ЄС, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну. Згодом він приніс до Державного бюро розслідувань скаргу проти Петра Порошенка та пригрозив ще десяткам.

Відео: Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україні