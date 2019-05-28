Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича

За шумом інавгурації новина про повернення в Україну Андрія Портнова могла пройти непомітно. Але для частини суспільства – це надзвичайно тривожний знак. Це один з найяскравіших індикаторів того, що через п'ять років після Майдану почався вже неприхований реванш.

Насправді, величезна кількість сумнівних персон і чиновників часів Януковича після Майдану не лише не втекла, але й чудово прижилася при новій владі.

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Одним з них був і колишній заступник голови Адміністрації Президента України Андрій Портнов. До 1997 року Портнов жив у Луганську, працюючи у різних фірмах та компаніях. Аж раптом його кар'єра почала стрімко розвиватись. За три роки він змінив декілька посад у Державній комісії із цінних паперів та фондового ринку.

У 2002 році в Києві він відкрив власну юридичну фірму "Портнов і партнери". Деякі ЗМІ пов'язують з його іменем юркомпанію "Корпоративні технології", серед клієнтів якої була група "Приват". Сам же Портнов зв'язки з Коломойським заперечував, натомість сам олігарх у нещодавніх інтерв'ю згадував його доволі тепло.



Андрій Портнов

У 2004 році начальник юридичного управління Державної комісії звинуватила Портнова в погрозах у вбивстві. Сам же Портнов говорив, що його нібито виправдали, але у 2008 році справу знову поновили. Того ж 2004 року Портнов отримав звання Заслужений юрист України.

Цікаво, що він боровся проти Порошенка ще до того, як це стало масовим трендом. У 2005 році Андрій Портнов представляв у суді інтереси екс-держсекретаря України Олександра Зінченка, який звинуватив Порошенка у корупції. Також він намагався оскаржити законність суміщення Порошенком депутатського мандата і посади секретаря РНБО. І зрештою виграв справу у суді.

У 2006 році Портнов став нардепом від "Блоку Юлії Тимошенко", на дострокових виборах 2007 він також був обраний до парламенту. У 2008 році став заступником голови фракції Тимошенко. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, Тимошенко призначила Портнова виконуючим обов'язки голови Фонду держмайна. Невдовзі ГПУ заявила, що виявила "ознаки перевищення Портновим своїх повноважень, що дестабілізувало роботу фонду".



Андрій Портнов та Юлія Тимошенко

А вже у 2009 році були підписані скандальні "газові угоди" з Росією. За інформацією журналістів "Радіо Свободи", більшість юридичних документів пов'язаних з Тимошенко готувалось під наглядом Портнова.

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Тоді ж Андрій Портнов став членом Вищої ради юстиції. Йому варто віддати належне. З усіх людей, кого представники та активісти Майдану, м'яко кажучи, недолюблюють, Портнов один з найрозумніших. Він фаховий висококласний юрист, який не лише гарно замітає сліди, але і дбає про підвищення власної кваліфікації. Так, зокрема у 2009 році, він захистив дисертацію на тему: "Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: проблеми теорії й практики" та став доктором юридичних наук.



Портнов став доктором юридичних наук

А у 2010 році він очолив кафедру конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював заступником керівника виборчого штабу кандидата Юлії Тимошенко під час президентської кампанії 2010 року. Потім, коли Тимошенко хотіла оскаржити результати виборів, Портнов був її представником у суді, але позов згодом було відкликано.

І майже одразу він опинився у стані її екзистенційного ворога. Незабаром Янукович призначив Андрія Портнова заступником голови своєї Адміністрації. Таким чином доволі оперативно з "юриста Тимошенко" Портнов перетворився на "юриста Януковича". Далі Портнов працював над розробкою й ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу України.

У ЗМІ була інформація, що він також причетний до розробки диктаторських законів 16 січня, сам Портнов це категорично заперечує і каже, що причетний лише до одного закону. Екс-нардеп Інна Богословська в одному з інтерв'ю розповідала, що у січні 2014 року Андрій Портнов погрожував їй "в'язницею".

Тоді я сказала, щоб Портнову передали, що він своїми руками колись посадив Тимошенко, адже був причетний до розроблення газових контрактів, і точно так само посадить у в'язницю Януковича і всіх інших, пропихаючи закони 16 січня. Він мені зателефонував зі страшним матом і кричав, що ось зараз ми розберемося із протестувальниками. Потім я тебе закопаю,

– повідомила Богословська.



Інна Богословська

Після втечі Януковича, Портнов виїхав з України. Спочатку він жив у Москві, а потім він переїхав до Відня. Щодо своєї діяльності, в інтерв'ю він заявляв, що працює з адвокатськими компаніями та веде бізнес. Проти Портнова відкривали декілька справ, але жодна з них не завершилась вироком суду.

У березні 2015 року ЄС скасував щодо нього санкції. У серпні 2018 Портнов на три роки отримав в управління телеканал NewsOne. А через рік НАБУ закрило справу проти нього. Ненависть до Портнова пов'язують ще й з тим, що на переговорах представників Майдану з представниками Януковича він був і озвучував позицію останнього.

Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін говорив, що завдяки Андрію Портнову новий Кримінально-процесуальний кодекс було спотворено. Внісши туди свої зміни, він створив проблеми для слідчих і суддів. А у 2010 році Конституційний суд скасував політреформу 2004, повернув у дію Конституцію 1996 року і розширив повноваження Януковича.

Фактично Портнова звинувачують у тому, що він спочатку зрадив Тимошенко, а потім перебіг до Януковича і допоміг тому узурпувати судову владу. І це лише те, що було у пресі. Варто сказати, що ЗМІ не дуже люблять його згадувати, адже Портнов юрист і може відповісти судовим позовом.

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Я хочу сказати, що після повернення Портнова деякі постаті часів правління Януковича серйозно заговорили про реванш. А все це сталося через те, що проти Портнова не існує реальних карних справ і судових рішень. І, насамперед через те, що досі не розслідувані справи проти злочинів режиму Януковича. Саме ці розслідування могли б дати відповідь на те, хто і яке покарання має за них понести. Бо, до прикладу, Портнов не вважає себе винним ні у чому. І схоже, що Генеральний прокурор з ним згоден.



Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Тому, за приїзд Портнова в Україну можна подякувати: Олегу Махницькому, Віталію Яремі, Віктору Шокіну, Юрію Луценку, слідчим Генпрокуратури, Службі безпеки України, а також усім, хто причетний до провалу судової реформи. Повернення Портнова – це їхній колективний здобуток.

Варто згадати й Володимира Зеленського, якого подібні персонажі не лише не бояться, а навіть не вважать загрозою. Тож розслідування злочинів часів Януковича потрібні, хоча з кожним днем залишається усе менше їхніх доказів. А у цей час в Україну починають повертатись його соратники, яких ніхто, схоже, і не намагався засудити.

Підсумовуючи, Андрій Портнов вже заявив про намір посадити за ґрати президента Порошенка. Також він перейшов до прямих погроз активістам Майдану. Це явні ознаки реваншу. А от чи відбудеться він вирішить президент Зеленський. Для нього це гарний час, аби продемонструвати свою суб'єктність.