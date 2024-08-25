Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення. Також уточнив, нарада щодо зрадників відбудеться 26 серпня, передає 24 Канал.

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Нарада щодо зрадників України

Президент наголосив, Україні потрібні чіткі відповіді щодо тих осіб, хто працює проти держави, – зрадників, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності.

Чітка відповідальність. Щоб усі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли. На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України – СБУ, МВС, ДБР,

– заявив Зеленський.

Додав, що також будуть керівники НАБУ, САП, голова Держприкордонслужби, генеральний прокурор, представники розвідки.

"Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі та висновків зробити", – підкреслив президент.