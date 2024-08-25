Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения. Также уточнил, совещание по предателям состоится 26 августа, передает 24 Канал.

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Совещание по предателям Украины

Президент подчеркнул, Украине нужны четкие ответы относительно тех лиц, кто работает против государства, – предателей, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.

Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, на что заслуживают, хоть бы где они прятались и куда бы побежали. На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР,

– заявил Зеленский.

Добавил, что также будут руководители НАБУ, САП, председатель Госпогранслужбы, генеральный прокурор, представители разведки.

"Много вещей надо завтра обсудить на этой встрече и выводов сделать", – подчеркнул президент.