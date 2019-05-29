Партия Саакашвили "Движение новых сил" будет участвовать в выборах в парламент

Экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе утверждает, что "Движение новых сил" Михаила Саакашвили готовится к участию в досрочных парламентских выборах. Саквалеридзе также является одним из основателей этой политсилы.

Как подчеркнул бывший чиновник в комментарии ресурсу "Апостроф", они фактически не участвовали в президентских выборах, потому что у них не было своего конкретного кандидата. А их сторонники ждут некоторых изменений, которые собственно и должна осуществить политсила.

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"Мы приложили немало усилий для того, чтобы в стране были изменения. Раньше всех о коррупции в "Укроборонпроме" заявлял Саакашвили. За импичмент и против коррупции, гарантом которой был Порошенко, на маршах также выступало "Движение новых сил", – констатировал он.

В то же время Саквалеридзе заметил, что "Движение новых сил" имеет легитимное право на свободное участие в выборах.

Мы как партия пойдем на эти выборы, и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить, как политическая сила. Тем более, у нас инфраструктура и люди остались, а регионы – скомплектованы и сформированы. Поэтому мы хотим и будем участвовать в этих выборах,

– подчеркнул он.

По его словам, участие в выборах сегодня – это не их желание, а обязательства перед избирателям, которые ждут от партии каких-то последовательных шагов.

Кроме того, Саквалеридзе от имени "Движения новых сил" отметил, о правильности хода со стороны Зеленского распустить парламент и назначить досрочные выборы, поскольку "эта Верховная Рада уже четыре года как нелегитимна".

Об участии в парламентских выборах 2019 еще в августе 2018-го заявлял сам Саакашвили. Тогда среди планов партии были изменение конституционной системы и внедрение электронного голосования для граждан Украины. Последнее должно было позволить украинцам избавиться от влияния политического класса.

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Правда, накануне политик заявил, что его партии "Движение новых сил" больше нет, поскольку ее "реданула" бывшая украинская власть.

Нашли какого-то пьяницу на Оболони, у которого была нормальная украинская фамилия, но они ему ее изменили, и он стал Михаилом Саакашвили. Перерегистрировали нашу партию на его имя. И поэтому я и мои друзья, все остались без партии,

– отметил политик.

Он подчеркнул, поскольку Петренко – действующий министр, а в судебной системе еще сидят бандиты, поэтому не знает, как это сейчас можно изменить. Поэтому сейчас не ясно, будет ли регистрировать "Движение новых сил" новую партию для участия в выборах, или пытаться восстановить старую. Сакварелидзе в комментарии эти вопросы не уточнил.

Добавим, что перед президентскими выборами из "Движения новых сил" вышел в свое время один из ближайших соратников Саакашвили – Юрий Деревянко.

Что известно о партии "Движение новых сил"?

Эту политсилу Саакашвили создал после того, как пятый украинский президент Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА. 19 ноября 2016 года политик объявил о начале формирования команды. Для эффективности Саакашвили заручился поддержкой молодых, чистых и менее харизматичных, чем он сам, людей. По схожей схеме он работал сначала в Грузии, а затем и в Одессе. В частности, в апреле 2017 года было объявлено об объединении партии с партией "Воля".



В феврале 2017 года Министерство юстиции зарегистрировало "Движение новых сил" как новую политическую партию. Впоследствии ее планировали переименовать в "Движение новых сил Михаила Саакашвили", однако, как утверждают представители политсилы, Министерство юстиции отказало им в этом.



По состоянию на июль 2017 года, в политсовет "Движения новых сил" входили Михаил Саакашвили, Юрий Деревянко, Давид Сакварелидзе и Ольга Галабала. Последняя была ее руководителем.



В 2017-2018 годках представители партии участвовали в протестах с целью добиться отставки правительства и импичмента президента под названием "Марш за импичмент".