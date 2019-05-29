Партія Саакашвілі "Рух нових сил" братиме участь у виборах до парламенту

Екс-заступник генпрокурора України Давід Сакварелідзе переконує, що "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі готується до участі у дострокових парламентських виборах. Саквалерідзе також є одним із засновників цієї політсили.

Як підкреслив колишній чиновник у коментарі ресурсу "Апостроф", вони фактично не брали участь у президентських виборах, тому що у них не було свого конкретного кандидата. Натомість їхні прихильники чекають на певні зміни, які власне і має здійснити політсила.

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"Ми доклали немало зусиль для того, щоб у країні були зміни. Раніше за всіх про корупцію в "Укроборонпромі заявляв Саакашвілі. За імпічмент і проти корупції, гарантом якої був Порошенко, на маршах також виступав Рух нових сил", – констатував він.

Водночас Саквалерідзе зауважив, що "Рух нових сил" має легітимне право на вільну участь у виборах.

Ми як партія підемо на ці вибори, і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила. Тим більше, у нас інфраструктура та люди залишилися, а регіони – скомплектовані та сформовані. Тому ми хочемо та будемо брати участь у цих виборах,

– наголосив він.

За його словами, участь у виборах сьогодні – це не їхнє бажання, а зобов’язання перед виборцям, які чекають, від партії на якісь послідовні кроки.

Крім того, Саквалерідзе від імені "Руху нових сил" зазначив, це правильний хід із боку Зеленського розпустити парламент і призначити дострокові вибори, оскільки "ця Верховна Рада вже чотири роки – нелегітимна".

Про участь у парламентських виборах 2019 року ще у серпні 2018-го заявляв сам Саакашвілі. Тоді серед планів партії були зміна конституційної системи та запровадження електронного голосування для громадян України. Останнє мало дозволити українцям позбутись впливу політичного класу.

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Щоправда, напередодні політик заявив, що його партії "Рух нових сил" більше немає, оскільки її "реданула" колишня українська влада.

Знайшли якогось п’яничку на Оболоні, у якого було нормальне українське прізвище, але вони йому його змінили, і він став Михайлом Саакашвілі. Перереєстрували нашу партію на його ім’я. І тому я та мої друзі всі залишилися без партії,

– зазначив Саакашвілі.

Він підкреслив, оскільки Петренко – чинний міністр, а у судовій системі ще сидять бандити, тому не знає, як це зараз можна змінити. Відтак, зараз не ясно, реєструватиме "Рух нових сил" нову партію задля участі у виборах, або намагатиметься відновити стару. Сакварелідзе у коментарі ці питання не уточнив.

Додамо, що перед президентськиими виборами з "Руху нових сил" вийшов свого часу один із найближчих соратників Саакашвілі – Юрій Дерев’янко.

Що відомо про партію "Рух нових сил"? Цю політсилу Саакашвілі створив після того, як п’ятий український президент Петро Порошенко звільнив його з посади голови Одеської ОДА. 19 листопада 2016 року політик оголосив про початок формування команди. Для ефективності Саакашвілі залучився підтримкою молодих, незаплямованих і менш харизматичних, ніж він сам, людей. За схожою схемою він працював спочатку в Грузії, а потім і в Одесі. Зокрема, у квітні 2017 року було оголошено про об'єднання партії з партією "Воля".



У лютому 2017 року Міністерство юстиції зареєструвало "Рух нових сил" як нову політичну партію. Згодом її планували перейменувати на "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", проте, як стверджують представники політсили, Міністерство юстиції відмовило їм у цьому.



Станом на липень 2017 року, до політради "Руху нових сил" входили Міхеїл Саакашвілі, Юрій Дерев'янко, Давід Сакварелідзе та Ольга Галабала. Остання була її керівником.



У 2017-2018 рроках представники партії брали участь у протестах з метою домогтися відставки уряду та імпічменту президента під назвою "Марш за імпічмент".