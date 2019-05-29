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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Саакашвили хочет получить должность премьер-министра при Зеленском, – эксперт

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      О возвращении Саакашвили в Украину, о его будущих планах в политике и возможных конфликтах с его оппонентами – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Виктор Таран.

      Может ли Саакашвили пойти в парламент

      – Саакашвили заявил, что не имеет никаких политических амбиций. Но партия, которую представляют его единомышленники, вела прополитический бой. Я думаю, что после условного воссоединения они договорятся и решат, в каком формате это может происходить. Да, "Движение новых сил" может возглавить Юрий Деревянко или Ольга Галабала. А Саакашвили может их морально или медийно поддерживать.

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      – Что касается самого Саакашвили, то тут мнения расходятся. С одной стороны, мы слышали его заявления, что он не собирается участвовать в политической жизни. Но считаю, что у него здесь осталось очень много незавершенных дел и политических оппонентов, с которыми он враждовал перед отъездом. Поэтому я думаю, что мы скоро услышим много громких заявлений против Арсена Авакова, Петра Порошенко и других.

      Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство

      Зеленский пытается не допустить перетекания этих голосов, а монополизировать их и "втянуть в себя". Именно сейчас Саакашвили нужен президенту для решения тактических задач.

      Еще неделю назад рейтинги партии "Слуга народа" составляли 43%, теперь этот показатель уменьшился до 37%. Это произошло, в частности, потому, что поднялся рейтинг Вакарчука и Гройсмана.

      Сейчас Владимир Зеленский будет делать много шагов, чтобы понравиться электорату. Он постарается максимально мобилизовать избирателей вокруг себя. Вместе с тем, рейтинг Саакашвили в разное время колебался и иногда достигал даже 7%. Последние же рейтинги перед депортацией политика показывали около 2%,
      – ответил Таран.

      "Движение новых сил" уже есть в электоральной базе президента Зеленского на выборах главы государства. Теперь этим избирателям надо определяться, кого выбирать. Теоретически, они могли бы пойти к Вакарчуку. К Гройсману – нет. Когда-то "Самопомич" помогала Саакашвили, поэтому и к ним могли бы.

      Может ли Саакашвили попасть в партию Зеленского

      – У Саакашвили есть амбиции получить должность в исполнительной власти при Зеленском. Но любая должность, кроме премьер-министра, будет маловата для него. Я думаю, что он будет максимально над этим работать, чтобы этого достичь. Тем более, давайте не забывать, что у него есть связи в американской администрации и тому подобное. А поскольку у Зеленского ухудшились отношения с Администрацией Трампа, то Михаил Саакашвили может выполнять услуги переговорщика, чем быть полезным для президента Украины.

      Саакашвили сейчас будет вести себя осторожно

      – Я не исключаю, что Саакашвили может выйти определенным рупором, который будет категорически выступать против оппонентов Зеленского. Но, прежде всего, Саакашвили будет воевать с персональным врагом – группой Авакова и, конечно, с Порошенко.

      Но и на Тимошенко он будет посматривать. Потому что Тимошенко тоже имеет премьерские амбиции. Ведь леди Ю сейчас делает определенные пасы Зеленскому: предлагает почитать новый курс, четыре законопроекта о снижении цены на газ.

      Мы понимаем, в чем происходит манипуляция. Она пытается навязать дискурс и привязать Зеленского к себе. Чтобы в будущем парламенте стать составной частью коалиции и претендовать на премьерство. Так вот Тимошенко и Саакашвили в этой ситуации естественные враги. Мы же понимаем, что Порошенко не будет премьером ни за какие деньги,
      – рассказал Таран.

      – Возможно, он будет занимать осторожную позицию и с Вакарчуком. Ведь Святослав Вакарчук может быть сильным соперником, как и Андрей Садовый.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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