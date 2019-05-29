Саакашвілі хоче отримати посаду прем'єр-міністра при Зеленському, – експерт

Про повернення Саакашвілі в Україну, про його майбутні плани у політиці та можливі конфлікти з його опонентами – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

Чи може Саакашвілі піти в парламент

– Саакашвілі заявив, що немає ніяких політичних амбіцій. Але партія, яку представляють його однодумці, вела прополітичний бій. Я думаю, що після умовного воз’єднання вони домовляться і вирішать, в якому форматі це може відбуватися. Так, "Рух нових сил" може очолити Юрій Дерев'янко чи Ольга Галабала. А Саакашвілі може їх морально чи медійно підтримувати.

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– Що стосується самого Саакашвілі, то тут думки розходяться. З одного боку, ми чули його заяви, що він не збирається брати участь у політичному житті. Але вважаю, що в нього тут залишилося дуже багато незавершених справ та політичних опонентів, з якими він ворогував перед від’їздом. Тому я думаю, що ми незабаром почуємо багато гучних заяв проти Арсена Авакова, Петра Порошенка та інших.

Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Зеленський намагається не допустити перетікання цих голосів, а монополізувати їх та "втягнути в себе". Конкретно зараз Саакашвілі потрібен президенту для вирішення тактичних задач.

Ще тиждень тому рейтинги партії "Слуга народу" складали 43%, тепер цей показник зменшився до 37%. Це відбулося, зокрема, через те, що піднявся рейтинг Вакарчук та Гройсмана.

Зараз Володимир Зеленський робитиме багато кроків, аби сподобатися електорату. Він намагатиметься максимально мобілізувати виборців навколо себе. Натомість рейтинг Саакашвілі в різні часи коливався й інколи сягав навіть 7%. Останні ж рейтинги перед депортацією політика показували десь 2%,

– відповів Таран.

"Рух нових сил" вже є в електоральній базі президента Зеленського на виборах глави держави. Тепер цим виборцям треба визначатися, кого обирати. Теоретично, вони могли б піти до Вакарчука. До Гройсмана – ні. Колись "Самопоміч" допомагала Саакашвілі, тож і до них могли б.

Чи може Саакашвілі потрапити в партію Зеленського

– У Саакашвілі є амбіції отримати посаду у виконавчій владі при Зеленському. Але будь-яка посада, крім прем'єр-міністра, буде замала для нього. Я думаю, що він буде максимально над цим працювати, щоб цього досягнути. Тим більше, давайте не забувати, що в нього є зв'язки в американській адміністрації тощо. А оскільки в Зеленського погіршилися стосунки з Адміністрацією Трампа, то Міхеїл Саакашвілі може виконувати послуги переговорника, чим бути корисним для президента України.

Саакашвілі зараз поводитиметься обережно

– Я не виключаю, що Саакашвілі може вийти певним рупором, який буде категорично виступати проти опонентів Зеленського. Але, перш за все, Саакашвілі буде воювати з персональним ворогом – групою Авакова і, звичайно, з Порошенком.

Але і на Тимошенко він буде поглядувати. Тому що Тимошенко теж має прем'єрські амбіції. Адже леді Ю наразі робить певні паси Зеленському: пропонує почитати новий курс, чотири законопроекти про зниження ціни на газ.

Ми розуміємо, в чому відбувається маніпуляція. Вона намагається нав'язати дискурс і прив'язати Зеленського до себе. Щоб в майбутньому парламенті стати складовою частинкою коаліції і претендувати на прем'єрство. Так от Тимошенко і Саакашвілі в цій ситуації природні вороги. Ми ж розуміємо, що Порошенко не буде прем'єром ні за які гроші,

– розповів Таран.

– Можливо, він буде займати обережну позицію і з Вакарчуком. Адже Святослав Вакарчук може бути сильним суперником, як і Андрій Садовий.



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