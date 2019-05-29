Саакашвілі буде займати обережну позицію щодо Вакарчука, – політолог

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня. Новообраний президент України Володимир Зеленський скасував попередній указ і повернув йому українське громадянство. Ворогами Саакашвілі будуть як опоненти чинного президента, так і його особисті конкуренти.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

Читайте також: Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну: фото і відео

"Я не виключаю, що Саакашвілі може вийти певним рупором, який буде категорично виступати проти опонентів Зеленського", – зазначив експерт.

Також він додав що, перш за все, Саакашвілі буде воювати з персональним ворогом – групою Авакова і, звичайно, з Порошенком.

Але і на Тимошенко він буде поглядувати. Тому що Тимошенко теж має прем'єрські амбіції,

– підкреслив Таран.

За його словами, Тимошенко наразі робить певні паси Зеленському: пропонує почитати новий курс, чотири законопроекти про зниження ціни на газ.

"Ми розуміємо, в чому відбувається маніпуляція. Вона намагається нав'язати дискурс і прив'язати Зеленського до себе. Щоб в майбутньому парламенті стати складовою частинкою коаліції і претендувати на прем'єрство. Так от Тимошенко і Саакашвілі в цій ситуації природні вороги. Ми ж розуміємо, що Порошенко не буде прем'єром ні за які гроші", – розповів експерт.

Також політолог звернув увагу на можливу обережну позицію Саакашвілі щодо Вакарчука.

Можливо, він буде займати обережну позицію і з Вакарчуком. Вакарчук може бути сильним суперником. Садовий може бути суперником,

– наголосив Таран.



Що пов'язує Саакашвілі з Україною