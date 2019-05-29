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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Саакашвілі буде займати обережну позицію щодо Вакарчука, – політолог

      18 Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня. Новообраний президент України Володимир Зеленський скасував попередній указ і повернув йому українське громадянство. Ворогами Саакашвілі будуть як опоненти чинного президента, так і його особисті конкуренти.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

      Читайте також: Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну: фото і відео

      "Я не виключаю, що Саакашвілі може вийти певним рупором, який буде категорично виступати проти опонентів Зеленського", – зазначив експерт.

      Також він додав що, перш за все, Саакашвілі буде воювати з персональним ворогом –  групою Авакова і, звичайно, з Порошенком.

      Але і на Тимошенко він буде поглядувати. Тому що Тимошенко теж має прем'єрські амбіції,
      – підкреслив Таран.

      За його словами, Тимошенко наразі робить певні паси Зеленському: пропонує почитати новий курс, чотири законопроекти про зниження ціни на газ.

      "Ми розуміємо, в чому відбувається маніпуляція. Вона намагається нав'язати дискурс і прив'язати Зеленського до себе. Щоб в майбутньому парламенті стати складовою частинкою коаліції і претендувати на прем'єрство. Так от Тимошенко і Саакашвілі в цій ситуації природні вороги. Ми ж розуміємо, що Порошенко не буде прем'єром ні за які гроші", – розповів експерт. 

      Також політолог звернув увагу на можливу обережну позицію Саакашвілі щодо Вакарчука.

      Можливо, він буде займати обережну позицію і з Вакарчуком. Вакарчук може бути сильним суперником. Садовий може бути суперником,
      – наголосив Таран.

      саакашвілі
      Що пов'язує Саакашвілі з Україною

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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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