Саакашвили будет занимать осторожную позицию относительно Вакарчука, – политолог

Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отменил предыдущий указ и вернул ему украинское гражданство. Врагами Саакашвили будут как оппоненты действующего президента, так и его личные конкуренты.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал полотолог Виктор Таран.

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"Я не исключаю, что Саакашвили может выйти определенным рупором, который будет категорически выступать против оппонентов Зеленского", – отметил эксперт.

Также он добавил, что, прежде всего, Саакашвили будет воевать с персональным врагом – группой Авакова и, конечно, с Порошенко.

Но и на Тимошенко он будет поглядывать. Потому что у Тимошенко тоже есть премьерские амбиции,

– подчеркнул Таран.

По его словам, Тимошенко сейчас делает определённые пасы Зеленскому: предлагает почитать новый курс, четыре законопроекта о снижении цены на газ.

"Мы понимаем, в чем происходит манипуляция. Она пытается навязать дискурс и привязать Зеленского к себе. Чтобы в будущем парламенте стать составной частью коалиции и претендовать на премьерство. Так вот Тимошенко и Саакашвили в этой ситуации естественные враги. Мы же понимаем, что Порошенко не будет премьером ни за какие деньги", – рассказал эксперт.

Также политолог обратил внимание на возможную осторожную позицию Саакашвили относительно Вакарчука.

Возможно, он будет занимать осторожную позицию и с Вакарчуком. Вакарчук может быть сильным соперником. Садовый может быть соперником,

– отметил Таран.



Что связывает Саакашвили с Украиной