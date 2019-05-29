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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Саакашвили будет занимать осторожную позицию относительно Вакарчука, – политолог

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      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отменил предыдущий указ и вернул ему украинское гражданство. Врагами Саакашвили будут как оппоненты действующего президента, так и его личные конкуренты.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал полотолог Виктор Таран.

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      "Я не исключаю, что Саакашвили может выйти определенным рупором, который будет категорически выступать против оппонентов Зеленского", – отметил эксперт.

      Также он добавил, что, прежде всего, Саакашвили будет воевать с персональным врагом – группой Авакова и, конечно, с Порошенко.

      Но и на Тимошенко он будет поглядывать. Потому что у Тимошенко тоже есть премьерские амбиции,
      – подчеркнул Таран.

      По его словам, Тимошенко сейчас делает определённые пасы Зеленскому: предлагает почитать новый курс, четыре законопроекта о снижении цены на газ.

      "Мы понимаем, в чем происходит манипуляция. Она пытается навязать дискурс и привязать Зеленского к себе. Чтобы в будущем парламенте стать составной частью коалиции и претендовать на премьерство. Так вот Тимошенко и Саакашвили в этой ситуации естественные враги. Мы же понимаем, что Порошенко не будет премьером ни за какие деньги", – рассказал эксперт.

      Также политолог обратил внимание на возможную осторожную позицию Саакашвили относительно Вакарчука.

      Возможно, он будет занимать осторожную позицию и с Вакарчуком. Вакарчук может быть сильным соперником. Садовый может быть соперником,
      – отметил Таран.

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      Что связывает Саакашвили с Украиной

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      Теги: Новости Украины Новости политики Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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