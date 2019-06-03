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      Коррупционные схемы Порошенко и компании: Саакашвили раскрыл некоторые детали

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      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили утверждает, что деньги беглого олигарха Сергея Курченко забрали ближайшие соратники пятого украинского президента Петра Порошенко – "серый кардинал Банковой" Игорь Кононенко и бывший глава АП Борис Ложкин. Он обо всех этих схемы знал, однако не называл фамилию гаранта, потому что его поддержало большое количество украинцев.

      Как отметил Саакашвили в комментарии ТСН, он даже не знает, как Курченко віглядит, поскольку не успел с ним познакомиться. Правда, знает всех остальных олигархов в Украине.

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      "Кстати, теперь выяснилось, кто брал деньги Курченко. Порошенко и все его друзья – Ложкин, Кононенко. Знал ли об этом, когда работал с Петром Порошенко? Да, как знал", – убеждает политик.

      По его словам, он все это скрыл, поскольку Порошенко – все же, президент Украины, за которого голосовала вся страна (54% украинцев).

      "В 2014 году я поддержал Тимошенко, я пошел на ее съезд и демонстративно поддержал Тимошенко. Но сначала я хотел поддерживать Кличко. Я был очень недоволен его отказом", – добавил бывший глава Одесской ОГА.

      Кроме того, Саакашвили отметил, что еще тогда не умалчивал о всех коррупционных схемах.

      На форуме я подробно рассказал о схемах Яценюка и Кононенко. Да, я не называл фамилию Порошенко, но Порошенко все понял. Он устроил скандал, потому Кононенко – это он. Да, я тогда фамилию Порошенко не называл, потому что тогда это был президент, и я считал, что ему надо дать шанс. Кстати, о Авакове я ничего не говорил,
      – подчеркивает третий грузинский президент.

      Относительно взаимоотношений с Порошенко, Саакашвили говорит, что они не были слишком близкими – "он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", потому что он – президент, а я всю жизнь был с ним на "ты".

      "Он был более терпеливым до того момента, пока не уволили Яценюка, потому что это так он использовал мою кампанию, чтобы избавиться Яценюка. Как только они избавились от Яценюка, через две недели после этого Луценко устроил обыск в моей администрации в Одессе. Завели людей в балаклавах , я отбивался, моих девушек держали без воды в закрытой комнате", – констатировал бывший украинский чиновник.

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

      28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

      Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

      Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

      Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.

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      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины

      В июле 2017 года бывшего главы Одесской Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользовался и для возвращения в Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсений Яценюк Борис Ложкин Игорь Кононенко Сергей Курченко Президент Украины Коррупция Петр Порошенко Михаил Саакашвили
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