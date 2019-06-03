Корупційні схеми Порошенка та компанії: Саакашвілі розкрив деякі деталі

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі переконує, що гроші олігарха-втікача Сергія Курченка забрали найближчі соратники п'ятого українського президента Петра Порошенка – "сірий кардинал Банкової" Ігор Кононенко і колишній очільник АП Борис Ложкін. Він про усі ці схеми знав, однак не називав прізвище гаранта, бо того підтримала велика кількість українців.

Як зазначив Саакашвілі у коментарі ТСН, він навіть не знає, який Курченко має вигляд, оскільки не встиг з ним познайомитися. Щоправда, знає всіх інших олігархів в Україні.

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"До речі, тепер з'ясувалося, хто брав гроші Курченка. Порошенко та всі його друзі – Ложкін, Кононенко. Чи знав про це, коли працював з Петром Порошенком? Так, як знав", – переконує політик.

За його словами, він усе це приховав, оскільки Порошенко – все ж таки, президент України, за якого голосувала вся країна (54% українців).

"У 2014 році я підтримав Тимошенко, я пішов на її з’їзд і демонстративно підтримав Тимошенко. Але спочатку я хотів підтримувати Кличка. Я був дуже незадоволеним його відмовою", – додав колишній очільник Одеської ОДА.

Крім того, Саакашвілі зауважив, що ще тоді не замовчував про всі ті корупційні схеми.

На форумі я детально розповів про схеми Яценюка та Кононенка. Так, я не називав прізвище Порошенка, але Порошенко все зрозумів. Він влаштував скандал, бо Кононенко – це він. Так, я тоді прізвище Порошенка не називав, тому що тоді це був президент, і я вважав, що йому треба надати шанс. До речі, про Авакова я нічого не говорив,

– підкреслює третій грузинський президент.

Щодо взаємин, з Порошенком, Саакашвілі каже, що вони не були аж надто близькими – "він наполягав, щоб я був з ним на "ви", бо він – президент, а я все життя був з ним на "ти".

"Він був більш терплячим до того моменту, поки не звільнили Яценюка, тому що це так він використовував мою кампанію, аби позбутися Яценюка. Як тільки вони позбулися Яценюка, за два тижні після цього Луценко влаштував обшук моєї адміністрації в Одесі. Завели людей в балаклавах, я відбивався, моїх дівчат тримали без води у зачиненій кімнаті", – констатував колишній український чиновник.

Водночас Саакашвілі додає, що люди з оточення Порошенка, а саме Кононенко та Олександр Грановський, дуже хотіли, аби він покинув Україну.

Вони намагалися шантажувати мене, сказали – у нас є відео вашого особистого життя. Я тоді викинув його з третього поверху. А після цього запропонували мільйон, якщо я залишу Україну одразу, а після цього я зустрінусь з Кононенком у Відні та отримаю два, чи три мільйони. Я їх послав. І далі ви знаєте,

– каже він.

Саакашвілі стверджує, що СБУ та очільник МВС Арсен Аваков відмовилися здійснювати операцію щодо його затримання та видворення з України, натомість її робили особисті охоронці Порошенка, особисті охоронці Кононенка, а керував всім екс-начальник Управління Держохорони Валерій Гелетей.

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.