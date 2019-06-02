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      Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром: у партії "Слуга народу" дали відповідь

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      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну. Він наголосив, що його кандидатуру на ймовірне місце прем'єра спочатку треба проаналізувати. Адже, якби він і був у списку претендентів, то точно не один.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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      Ви пройшли в парламент якоюсь кількістю. Припустимо, навіть сформували свою більшість. Ви знаєте, що ви будете робити?

      Звичайно. Уряд призначати.

      Кого?

      Це дискутується зараз.

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Є вже якісь кандидати?

      Зараз дискутується принцип. Може бути кілька принципів. Ми їх зараз обговорюємо.

      Яких?

      Може бути технократ. Це навіть принцип тире портрет. Без персоналій поки. Люди з політичною відповідальністю. Тому що ми розуміємо, що технократ навіть на політичній посаді все одно буде без політичної такої… забарвлення таке яскраве. Людина з політичною відповідальністю. Людина з досвідом. Людина без досвіду. Тобто зараз дискутується, яка людина нам потрібна, виходячи з тих задач, які ми бачимо для економіки і для наведення порядку в цій царині.

      саакашвілі
      Михеїл Саакашвілі

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      Нещодавно повернувся Саакашвілі. Він підпадає під якийсь портрет?

      Треба дивитися.

      Він може бути прем’єром?

      Він був президентом країни. Чи є він технократом? Мабуть, ні. Він яскравий публічний політик. Якщо переможе концепція публічного політика, ну… можливо. Але це ж буде список теж не з одного нього. Буде багато людей. Але тут же ж знову мова не про персоналії. Повернувся Саакашвілі, ще хтось може повернутися. Хтось може відлетіти.

      Йому громадянство повертають відразу…

      Ну президент відновлює справедливість, мабуть, так як він це бачить.

      Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Дивіться відео інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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