Інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" про Коломойського, фінансування та нові призначення

Володимир Зеленський увірвався в життя України неочікувано для дуже багатьох і переміг президентські вибори. Сьогодні його партія "Слуга народу" може так само ввірватися в парламент України і змінити політичне життя країни. Про це журналіст 24 каналу Антон Голобородько спілкувався з координатором передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком.

В інтерв'ю йдеться про фінансування "Слуги народу" та причетність до цього Коломойського, про ймовірні призначення в уряді, про повернення Саакашвілі.

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Фінансування та Коломойський

Звідки фінансування партії? З яких джерел?

Пожертви в нас є, наших симпатиків, членів партії.



Олександр Корнієнко

У скільки ви зараз оцінюєте бюджет передвиборчої кампанії?

Ми ще зараз його рахуємо, бо він залежить… Я зараз точну цифру не можу сказати. Точно ми знаємо, що є реєстраційний внесок у 4 мільйона гривень, є реєстраційні внески мажоритарників по 40 тисяч 200 людей. Звичайно, партія ці офіційні платежі зробить. Це вже 10 мільйонів гривень. На секундочку.

Звичайно, буде телереклама. Ми зараз доопрацьовуємо і кількість, і формат, і так далі. Звичайно, буде зовнішня реклама. Звичайно, буде радіореклама. В нас дуже велика надія. Ми зараз бачимо, що зараз на частині території буде виконана ця надія, що до нас знов долучаться на волонтерських засадах багато людей.

А коли ми казали про президентську кампанію, все-таки для людей, які хотіли конкретно допомогти, не так багато було, що їм дати робити. Бо вони там могли тільки бути спостерігачами. Або там придбати спостерігачам павербенки, або нагодувати їх. Зараз це 200 мажоритарних кампаній, де скрізь треба якісь агітатори, якісь машини, кудись їхати, щось допомагати. І ми бачимо, що на багатьох-багатьох округах в нас буде така волонтерська історія класна. Завдяки цьому, звичайно, гроші будуть економитися.

Знову ж таки: ніяких сіток ми не запускаємо, ніяких мереж. Ніякими скупками ми не займаємося, ні на центральному рівні, ні на рівні округів. Знову ж таки: максимальне волонтерство і максимальний інтернет (про те, що я казав на прес-конференції). Інтернет дозволяє набагато дешевше робити ті самі обсяги реклами, і вона за нашими оцінками дуже класно працює. Михайло та його команда дуже класні в таргетингу.



Андрій Богдан

Активними є чутки, вони ширяться і в ЗМІ, про те, що назначення Андрія Богдана на посаду голови АП – це була домовленість з Ігорем Коломойським в обіцянку на фінансування передвиборчої кампанії.

Ну ви побачите усе у звітах партії. Я не думаю, що ви там побачите прізвище якогось одного підприємця. Здається, ми на президентських виборах показали, що ми були єдиною силою, єдиним кандидатом, які отримали фінансування з багатьох джерел, від фізичних осіб. Максимальний внесок – 3 з чимось мільйона гривень. Десятки людей по 3 мільйона внесли ці кошти.

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Є приклади інших кандидатів, і є розслідування, які показували, як ці гроші вносили від різних людей, але з одного джерела.

Ну в нас різні люди з різних джерел.

А як це можна перевірити?

Ну перевіряйте, ви журналісти.

Що відомо про перекази для партії "Слуга народу"Журналісти програми "Слідство.Інфо" стверджують, що лише за перший квартал 2019 року приблизно 30 фізичних осіб перерахували політичній партії "Слуга народу" майже 22 мільйонів гривень. При цьому одні і ті самі люди в один день робили по 2-3 платежі, а через певний час повторювали перекази.

Добре, а Коломойський гроші давати буде?

Мені не дає.

Ну а партії?

Партії теж не дає.

Взагалі?

Я його не ба… Я з ним навіть не знайомий, грубо кажучи. З якимись його людьми там, якщо так казати. Тут ще питання таке, шо це – людина Коломойського.

Ну та.

Ну от я, наприклад, знайомий з Дмитром Дубілетом. Це людина Коломойського?

Це людина Коломойського?

Вони колись працювали в одній структурі, наприклад.

Зв’язки певні є.

Ну так. А всі журналісти "1+1" давайте тоді, вся "Ліга сміху". Це люди Коломойського?

Я не знаю. Це люди Коломойського?

Ну вони працюють… Він власник структури, де вони працюють.

Інтерв'ю Bihus.info з Коломойським:

Перша частина: Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк"

Друга частина: Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну

Призначення в уряд

Ви пройшли в парламент якоюсь кількістю. Припустимо, навіть сформували свою більшість. Ви знаєте, що ви будете робити?

Звичайно. Уряд призначати.

Кого?

Це дискутується зараз.

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Є вже якісь кандидати?

Зараз дискутується принцип. Може бути кілька принципів. Ми їх зараз обговорюємо.

Яких?

Може бути технократ. Це навіть принцип тире портрет. Без персоналій поки. Люди з політичною відповідальністю. Тому що ми розуміємо, що технократ навіть на політичній посаді все одно буде без політичної такої… забарвлення таке яскраве. Людина з політичною відповідальністю. Людина з досвідом. Людина без досвіду. Тобто зараз дискутується, яка людина нам потрібна, виходячи з тих задач, які ми бачимо для економіки і для наведення порядку в цій царині.

Повернення Саакашвілі



Михеїл Саакашвілі

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Нещодавно повернувся Саакашвілі. Він підпадає під якийсь портрет?

Треба дивитися.

Саакашвілі може бути прем’єром?

Він був президентом країни. Чи є він технократом? Мабуть, ні. Він яскравий публічний політик. Якщо переможе концепція публічного політика, ну… можливо. Але це ж буде список теж не з одного нього. Буде багато людей. Але тут же ж знову мова не про персоналії. Повернувся Саакашвілі, ще хтось може повернутися. Хтось може відлетіти.

Йому громадянство повертають відразу…

Ну президент відновлює справедливість, мабуть, так як він це бачить.

Ігор Палиця



Ігор Палиця

Така людина як Палиця може бути прем'єр-міністром?

Ну ми ж не про особистості говоримо.

Ну ви говорите про принципи. І от: виходячи із ваших принципів…?

Треба дивитися його досвід. Треба дивитися його бачення. Спочатку принцип, як це буде. Потім – під нього персоналія.

А принципа поки що немає?

Так. Він дискутується.

Партії Смешка та Вакарчука

Якщо ви не зберете фракцію, яка стане більшістю, вам доведеться вступати в коаліцію. Ну… Читайте також: Половина рейтингу партії Зеленського може перейти до Вакарчука, – політолог І ми уже розуміємо, насправді, які партії плюс-мінус можуть пройти. Я думаю, що доведеться в коаліцію до нас комусь вступати все-таки. Є позиція президента, яку він озвучував, що ми не будемо блокуватись зі старими силами. Але із тих, хто проходить, там тільки поки що по рейтингах одна партія готова… Це яка? А ні, дві. "Сила і честь" – партія Ігоря Смешка… І Вакарчука "Голос". Да, Святослав Вакарчук… Це класні нові проекти, ми дуже симпатизуємо їм як теж новим. Ну, ми знаємо, що їх очікує зараз. Особливо "Голос" на старті, на етапі розгортання. В чомусь навіть співчуваємо їм. Але якби віримо, що вони знайдуть свій електорат, знайдуть свого виборця, зможуть теж показати себе достойно на цих виборах. Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо Тобто виходячи з розкладу сил, то тільки з ними двома ви готові…? Ми ж навіть ще… Це ж знову ж таки такі політологічні когуртки у нас з вами, політологічні студії. Ми ж навіть не знаємо, хто зареєструється, хто буде брати участь в виборах. Узурпація влади Цілком може скластися ситуація, що ми маємо президента і міцну провладну пропрезидентську коаліцію… Ми б хотіли, щоб так склалося. Один із страхів, і він цілком аргументований, – узурпація влади, фактично. Ну, дивіться, у нас, фактично, була узурпація влади минулі 5 років. Так чи інакше. Особливо на старті в нас був там президент, в нього була більшість… Але як вони скористалися цією узурпацією влади, так, в лапках? Вони погано нею скористалися. Тому що очікування людей не виконані. Якщо у нас мета – виконати все-таки очікування людей, то як інструмент... Ми не називаємо це узурпацією, ми називаємо це консолідацією більших повноважень в руках нашої команди. Вступ в партію Скільки у вас зараз є людей в партії? У нас зараз небагато людей в партії, і ми працюємо над тим, щоби зараз дати можливість долучитися до активної участі в партії в першу чергу "ЗеКоманді". Це та спільнота, яка пройшла з нами президентські вибори. Частина з них вже вступила в партію, хтось відмовився. Це теж нормально, це демократичний процес. Хтось думає. Процедура вступу вже є якась? Люди вступають? Поки в нас ця платформа в процесі запуску (це там Михайло Федоров займається), ми якраз по-старінкє поки що заяви приймаємо. Чи реально зараз людині зі сторони вступити в партію? Реально спробувати. І механізм для цього буде, буквально там до кінця тижня буде сайт, через який можна буде це робити. Якщо казати про людей зі сторони, то це будуть тільки виключно через сайт. Ми бачимо, що ця стара модель партійного будівництва українська, яка є, (осередки, такі-сякі, п'яті-десяті), вона трошки викривлює ідею, для чого люди збираються там. Тому що, якщо десь створюється якась районна організація, це відразу починається якийсь дерибан чогось: майбутніх місць в райраді, в міськраді, ОТГ, громаді. Для напрацювання рішень та ідей – те, для чого ми партію в першу чергу бачимо – і напрацювання людьми соціального капіталу, для цього не обов'язково створювати фізичний осередок, відкривати офіс в райцентрі і так далі. Для цього можна працювати в інтернет-просторі. Там і, наприклад, соціальний капітал. Це зв'язки, якісь стосунки людей один з одним, вони краще в інтернеті зараз напрацьовуються ніж вживу. Зараз уже подаються люди, які хочуть бути депутатами? Депутатами? Так, подаються. Багато вже? Багато, але ми ж ще не дали механізм, тому вони подаються дуже хаотично, і цим процесом важко управляти. В мене там забиті приватні повідомлення. Вчора мені вже дзвонили люди просто з вулиці. Десь беруть мій номер. Тобто у нас трошки люди якби відкритість теж розуміють по-своєму і починають нею трошки зловживати. Здається,що ви створюєте зараз дуже фундаментальну організацю. Чи будете ви продовжувати далі, які у вас плани? Будь-яка політична структура – це ж не політичний проект … В Україні є тривала історія політичних проектів, які створюються під вибори, а потім, виконавши свою мету, вони розпадаються або одразу в Раді, або на наступних етапах. Ми йдемо на довго. Читайте також: Що буде з командою і партією Зеленського через рік-два: думка експерта Ви хочете створити демократичну партію, яка буде існувати вічно? В ідеалі, так. Тому нас вже багато критикують за цей напіввіртуальний підхід. Проте, з оглдяу на те, яке майбутнє очікує світі й Україну, то створювати щось прив’язане до землі та осередків, вікон та дверей – це не дуже логічно. Демократична, Респібліканська партія у США або Торі і Віги у Великій Британії створювалися кілька століть назад. Тоді були парові машини, а люди ще не вміли писати. Зараз час інтернету, швидких технологій, рішень. І дай Бог, щоб ми за п’ять років з інтернетівською моделлю, яку маємо зараз, були сучасними. Наша мета вона незміна – для того, щоб створити в Україні зміни, які очікують люди, треба змінити політичну еліту, привести до влади нові обличчя. Бажано, порядні та незаплямовані та тих, кого українці очікують побачити.

Логотип партії "Слуга народу" Тому, наприклад, по мажоритарним округах у нас не буде жодного діючого депутата і мало з місцевих рад. Так само зараз обговорюємо те, щоб застосувати цю модель для списку й не брати діючих депутатів Верховної Ради або з минулих скликань. Тільки нашими зусиллями, на третину оновиться Верховна Рада. Це вже великий крок вперед, а далі йде оновлення уряду. Відбір кандидатів Ви, фактично, під ім’ям Володимира Зеленського заводите велику групу депутатів? Так. Навіть, якщо припустити, що от цей відбір, який ви проводите, в три плюс один етап спрацює, де гарантія того, що ці люди будуть ефективними депутатами? У нас є організаційна частина цих співбесід і ми запитуємо у людей два великих блоки. Перший – чого ти, особисто, туди йдеш. І, яка тема тобі, як професіоналу, цікава. Наприклад, підприємець, йому болить єдиний податок або медик, який розуміє, як треба довести до розуму медреформу. Мені, наприклад, цікава тема децентралізації і завершення адмінреформи. Я експерт в цьому, багато займався ОТГ. Другий – як ти це будеш працювати там (у Верховній Раді- 24), як ти себе бачиш. Ти себе бачиш, як управлінець чи як публічна особа. Хтось каже: ні, я закрита людина, не готовий управляти, але я юрист або маю команду юристів за собою і ми писатимемо закони. Інший варіант участі – треба ходити на ефіри та пояснювати позицію. Тобто, ми зараз на етапі підбору комунікацій з кандидатами в кандидати, поки що, бо їх має затвердити з’їзд. Як відбиратимете мажоритарників? Так само, зараз три етапи, але плюс один – там не виходить, по закону. Проте, три точно буде. Є перевірка безпекова, вона вже триває, ще іміджова та прфесйна. Це або співбесіда з нами, або ще з частиною людей будуть розмовляти HR (люди, які на професійному рівні займаються управлянням персоналу – 24). Це з тими, яких ми мало знаємо і нам треба, окрім скілового моменту, ще оцінка психологів щодо людських якостей. Це вони дуже гарно роблять, краще нас точно. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи. Про "Юзіка" Буквально, на прес-конференції коли ви анонсували, що учасник "95 кварталу" Юрій Карявченков "ЮЗІК" буде висуватися по мажоритарному округу в Кривому Розі. А як же конкурс чи відбір? Там є ще бажаючі, ми розглядаємо їх. Тобто, немає гарантії, що хтось вже зайняв собі округ. В нас нема такого. Це заглом все з’їзд вирішує, фінально. Є ж певна процедура. Звичайно, у Юри більше балів. По-перше, тому що він у нашій "Зекоманді". Він з нами пройшов увесь шлях президентських виборів. Я казав вже в одному з інтерв’ю, що він є дуже класним адміністратором. В команді "95 кварталу" Юрій довгий час був саме адміністратором, добре вміє вибудовувати роботу.

Юрій Корявченков З наших внутрішніх оцінок, він на 95% спрацював з волонтерами так, як це треба було. В нього повністю була волонтерська історія, все місто піднялося. І коли після першого туру, його почали нас всіх "мочити" всіма способами, то він теж це політично витримав там. Читайте також: Заборони – бридка штука: у "Кварталі" здивували заявою про мовні квоти та співпрацю з Росією У людини є ось цей бекграунд, є бачення, що він хоче робити в Раді, якою сферою займатися. З ним є команда, тому це дуже класний кандидат у кандидати. Якби у нас всі такі були. Плюс, він є впізнаваний і зрозумілий для людей. Ідеологія "Слуги народу" Ідеологія вашої партії. Говорили про те, що вона буде. Я розумію, що Дмитро Разумков завідує цим питанням. Проте, до чого ви схиляєтеся зараз і яка партія повинна бути в ідеологічному розумінні? У нас про лібертаріанство жарти ходять. Руслан Стефанчук як наш ідеолог, він це бачить в такому терміні. Що за цим стоїть – у нас програма, з якою йшов Володимир Зеленський, вона досить зрозуміла, проста.

Руслан Стефанчук В центрі має бути людина, а не держава. І навколо неї повинна компонуватися держава. Зараз у нас, у більшості, люди обслуговують державу – чинновницький апарат, процеси, стосунки, взаємодія, процеси. Навіть якійсь елементарні речі – податкове навантаження. Це все треба переосмислити, поставити в центр людину, і входячи з її інтересів, далі напрацьовувати пакет рішень. Чому виборці повинні проголосувати за вас особисто і за "Слугу народу"? Тому що ми несемо зміни. За нас повинні проголосувати, бо це третій тур виборів. Давайте так на це подивимося. У першому турі ми перемогли, у другому – перемогли. Наступного дня після інавгурації виявилося, що система ще "брикається". Хтось вважає, що сильно брикається, хтось, що трошки. Нам треба продовжувати перемагати. Для цього треба довіра людей. Її вже дали Володимиру Олександровичу. Зараз треба, щоб довірили його команді, якою є партія "Слуга народу". І ми могли вже б далі повноцінно ці зміни реалізовувати у швидкому, динамічному темпі.

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.