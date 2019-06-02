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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Що буде з командою і партією Зеленського через рік-два: думка експерта

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      У фракції "Слуга народу" можуть виникнути конфлікти
      У фракції "Слуга народу" можуть виникнути конфлікти / Фото прес-служби Володимира Зеленського

      Падіння рейтингу Зеленського і партії "Слуга народу" неминуче. А парламенті в будь-якої великої фракції утворюються внутрішні угруповання, що призводить до конфліктів.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Хто знає, що буде з командою Зеленського через рік-два. Конфлікти будуть по кількох лініях: ліберальні групи, бізнес-середовище, політичне середовище. Сильна дніпровська група, яку представляє глава адміністрації Андрій Богдан. Кварталівці – поки загадка, знайдуть вони себе в політиці і якими будуть? Буде боротьба, можливі розколи,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Політолог зауважує, що це може статися тому, що президент Зеленський – не політик. І делегуватиме повноваження своїм людям. Це і призведе до утворення внутрішніх угруповань. Така тенденція вже є, вона посилюватиметься і загострюватиметься.

      Про що заявили в партії "Слуга народу"? Партію "Слуга народу" очолив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу партії став Олександр Корнієнко. З’їзд політичної сили відбуватиметься у два етапи – перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії. Лідери партії хотіли провести публічні праймеріз – тобто дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Та через обмеженість часу тривалості виборчої кампанії будуть іти іншим шляхом – кандидатам виставлять певні критерії.

      Верховна рада

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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