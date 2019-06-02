Що буде з командою і партією Зеленського через рік-два: думка експерта

Падіння рейтингу Зеленського і партії "Слуга народу" неминуче. А парламенті в будь-якої великої фракції утворюються внутрішні угруповання, що призводить до конфліктів.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Хто знає, що буде з командою Зеленського через рік-два. Конфлікти будуть по кількох лініях: ліберальні групи, бізнес-середовище, політичне середовище. Сильна дніпровська група, яку представляє глава адміністрації Андрій Богдан. Кварталівці – поки загадка, знайдуть вони себе в політиці і якими будуть? Буде боротьба, можливі розколи,

– вважає Володимир Фесенко.

Політолог зауважує, що це може статися тому, що президент Зеленський – не політик. І делегуватиме повноваження своїм людям. Це і призведе до утворення внутрішніх угруповань. Така тенденція вже є, вона посилюватиметься і загострюватиметься.

Про що заявили в партії "Слуга народу"? Партію "Слуга народу" очолив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Керівником виборчого штабу партії став Олександр Корнієнко. З’їзд політичної сили відбуватиметься у два етапи – перший призначили на 8 червня, дату другого ще не назвали. На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії. Лідери партії хотіли провести публічні праймеріз – тобто дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Та через обмеженість часу тривалості виборчої кампанії будуть іти іншим шляхом – кандидатам виставлять певні критерії.