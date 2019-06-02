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      Что будет с командой и партией Зеленского через год-два: мнение эксперта

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      Во фракции "Слуга народа" могут возникнуть конфликты
      Во фракции "Слуга народа" могут возникнуть конфликты / Фото пресс-службы Владимира Зеленского

      Падение рейтинга Зеленского и партии "Слуга народа" неизбежно. А в парламенте в любой крупной фракции образуются внутренние группировки, что приводит к конфликтам.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском

      Кто знает, что будет с командой Зеленского через год-два. Конфликты будут по нескольким линиям: либеральные группы, бизнес-среда, политическая среда. Сильная днепровская группа, которую представляет глава администрации Андрей Богдан. Кварталовцы – пока загадка, найдут они себя в политике и какими будут? Будет борьба, возможны расколы,
      – считает Владимир Фесенко.

      Политолог отмечает, что это может произойти потому, что президент Зеленский – не политик. И будет делегировать полномочия своим людям. Это и приведет к образованию внутренних группировок. Такая тенденция уже есть, она будет усиливаться и обостряться.

      О чем заявили в партии "Слуга народа"?​ Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко. Съезд политической силы будет происходить в два этапа – первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии. Лидеры партии хотели провести публичные праймериз – то есть дать возможность избирателям проголосовать за кандидатов в списки. Но из-за ограниченности времени продолжительности избирательной кампании будут идти другим путем – кандидатам выставят определенные критерии.

      Верховна рада

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Слуга народа
      Источник: 24 канал
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