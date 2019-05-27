16:28
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Как будут отбирать кандидатов в депутаты партии "Слуга народа": схема

      174 Читати новину українською
      Кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" будут выбирать в 4 этапа
      Кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" будут выбирать в 4 этапа / Скриншот из видео

      Кандидаты в народные депутаты от новосозданной политической партии "Слуга народа" будут проходить несколько уровней проверки. Их будут отбирать по заявкам на сайте политсилы после проверки соответствия требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками.

      Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что ЗЕкоманда находит много людей благодаря волонтерской компании.

      Читайте также: Либертарианство – идеология партии "Слуга народа": объяснение Стефанчука

      У нас есть более 600 тысяч человек, которые зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем. Мы запускаем проект "Лифт" – мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Поэтому мы сейчас запускаем этот процесс отбора. К сожалению, у нас короткий очень срок,
      – сказал он.

      Из-за ограниченности во времени "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добропорядочности и профессиональная кадровая оценка.

      Он также добавил, что команда политсилы введет еще и четвертый уровень проверки – "постпраймериз".

      "После того, как мы на съезде представим наш список кандидатов, мы откроем возможность комментировать каждого кандидата и давать ту информацию, которую избиратель считает нужной. В законодательстве есть возможность до 8 июля "забрать" человека из списка, исключить. К сожалению, никого нельзя на замену включить, поэтому мы сознательно идем на это, понимая, что у нас может быть по факту не 225 в списке, а 224. Но могут и все остаться", – добавил Корниенко.

      Читайте также: Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"

      Руководитель диджитал направлении Александр Федоров добавил, что отбор будет проходить в 4 этапа:

      1. Поиск кандидатов на сайте, где можно будет оставить заявку на участие в отборе.
      2. Комплексная проверка безопасности кандидатов о соответствии требованиям политсилы.
      3. Интервью с HR-агентством и руководством партии.
      4. Получение обратной связи по кандидатам.

      Кандидаты в партию также должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны озвучить свое видение работы в комитетах ВР.

      Что известно о партии "Слуга народа"? Главой партии стал советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

      Съезд "Слуги народа" будет происходить в два этапа: 8 июня, а дату второго еще не определили.

      На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.

      На втором этапе съезда сформируют окончательный список кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

      В финансировании предвыборной кампании в Верховную Раду партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.

      рейтинги партій на дострокові вибори до Верховної Ради
      Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

      blog_ava
      Бунт в колонии Одессы: официальный комментарий полиции
      сегодня
      1884
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сегодня , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 59
      Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      сегодня , 15:55 Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      Світлана Попова 163
      Оставить нельзя продать: об украинских предприятиях-балластах и что с ними делать
      сегодня , 15:30 Оставить нельзя продать: об украинских предприятиях-балластах и что с ними делать
      Яніна Ткачук 81
      Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      сегодня , 15:15 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      Яніна Ткачук 14698
      Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      сегодня , 14:52 Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      237
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук