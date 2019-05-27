Как будут отбирать кандидатов в депутаты партии "Слуга народа": схема

Кандидаты в народные депутаты от новосозданной политической партии "Слуга народа" будут проходить несколько уровней проверки. Их будут отбирать по заявкам на сайте политсилы после проверки соответствия требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками.

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что ЗЕкоманда находит много людей благодаря волонтерской компании.

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У нас есть более 600 тысяч человек, которые зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем. Мы запускаем проект "Лифт" – мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Поэтому мы сейчас запускаем этот процесс отбора. К сожалению, у нас короткий очень срок,

– сказал он.

Из-за ограниченности во времени "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добропорядочности и профессиональная кадровая оценка.

Он также добавил, что команда политсилы введет еще и четвертый уровень проверки – "постпраймериз".

"После того, как мы на съезде представим наш список кандидатов, мы откроем возможность комментировать каждого кандидата и давать ту информацию, которую избиратель считает нужной. В законодательстве есть возможность до 8 июля "забрать" человека из списка, исключить. К сожалению, никого нельзя на замену включить, поэтому мы сознательно идем на это, понимая, что у нас может быть по факту не 225 в списке, а 224. Но могут и все остаться", – добавил Корниенко.

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Руководитель диджитал направлении Александр Федоров добавил, что отбор будет проходить в 4 этапа:

Поиск кандидатов на сайте, где можно будет оставить заявку на участие в отборе. Комплексная проверка безопасности кандидатов о соответствии требованиям политсилы. Интервью с HR-агентством и руководством партии. Получение обратной связи по кандидатам.

Кандидаты в партию также должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны озвучить свое видение работы в комитетах ВР.

Что известно о партии "Слуга народа"? Главой партии стал советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.



Съезд "Слуги народа" будет происходить в два этапа: 8 июня, а дату второго еще не определили.



На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.



На втором этапе съезда сформируют окончательный список кандидатов в депутаты от "Слуги народа".



В финансировании предвыборной кампании в Верховную Раду партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.