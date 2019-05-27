Як відбиратимуть кандидатів у депутати до партії "Слуга народу": схема

Кандидати у народні депутати від новоствореної політичної партії "Слуга народу" будуть проходити кілька рівнів перевірки. Їх відбиратимуть за заявками на сайті політсили після перевірки відповідності вимогам партії та інтерв'ю з її керівництвом і кадровиками.

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що ЗЕкоманда знаходить багато людей завдяки волонтерській компанії.

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У нас є понад 600 тисяч людей, які зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо. Ми запускаємо проект "Ліфт" – ми хочемо зробити ремонт соціальних ліфтів, щоб вони запрацювали... На це у нас надалі спрямований процес комунікації з людьми, які можуть бути депутатами від партії "Слуга народу". Тому ми зараз запускаємо цей процес відбору. На жаль, у нас короткий дуже термін,

– сказав він.

Через обмеженість в часі "Слуга народу" введе тристоронню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності та фахова кадрова оцінка.

Він також додав, що команда політсили запровадить ще й четвертий рівень перевірки – "постпраймеріз".

"Після того, як ми на з’їзді представимо наш список кандидатів, ми відкриємо можливість коментувати кожного кандидата і давати ту інформацію, яку виборець вважає за потрібне. У законодавстві є можливість до 8 липня "забрати" людину зі списку, виключити. На жаль, нікого не можна на заміну включити, тому ми свідомо ідемо на це, розуміючи, що в нас може бути по факту не 225 у списку, а 224. Але можуть і всі залишитися", – додав Корнієнко.

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Керівник діджитал напрямку Олександр Федоров додав, що відбір відбуватиметься в 4 етапи:

Пошук кандидатів на сайті, де можна буде лишити заявку на участь у відборі. Комплексна безпекова перевірка кандидатів щодо відповідності вимогам політсили. Інтерв'ю з HR-агенцією та керівництвом партії. Отримання зворотного зв'язку щодо кандидатів.

Кандидати до партії також мають подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.

Що відомо про партію "Слуга народу"? Главою партії став радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков.



З'їзд "Слуги народу" відбуватиметься у два етапи: 8 червня, а дату другого ще не визначили.

На першому зібранні представлять кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

На другому етапі з'їзду сформують остаточний список кандидатів у депутати від "Слуги народу".



У фінансуванні передвиборчої кампанії до Верховної Ради партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми.