Яка ідеологія у партії "Слуга народу": пояснення Стефанчука

Лібертаріанство – саме ця ідеологія була підґрунтям створення партії "Слуга народу". Мовиться про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями, але перед цим – зламати систему.

"Зробити нормальну державу, де є політична воля та нормальні відносини людини і держави, де людина є найвищою цінністю", – це заклали в основу ідеології партії "Слуга народу", за словами ідеолога команди Володимира Зеленського та новопризначеного представника президента у Верховній Раді України Руслана Стефанчука. Він дав розгорнуте інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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28 років незалежності як "день бабака"

За словами Стефанчука, усі 28 років незалежності України відбуваються як "день бабака" (мовиться про безупинне проживання одного і того ж дня, як у популярному американському фільмі 1993 року).

Ми щодня прокидалися – і нічого не змінювалося. Країна, де є політична воля і бажання народу, може здійснити все. А у нас 28 років ніхто не займався економікою, спілкуванням з народом,

– розповів Стефанчук.

І пояснив, що тепер основна місія нової влади – "зламати систему і запропонувати нову модель економіки, де держава стає сервісом".

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Лібертаріанство

Стефанчук наголосив, що підґрунтям ідеології партії "Слуга народу" є лібертаріанство. І на запитання журналістів, чи знає про це Володимир Зеленський, чи знає він суть цієї ідеології, представник президента у Раді відповів: "Звичайно. Ми з цього почали формувати наші з ним відносини".

Що таке лібертаріанство? Стефанчук говорив про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями. Однак загалом лібертаріанство – це об'ємна політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Філософія, яка містить дуже багато напрямків, від консерватизму і аж до часткового анархізму.

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Ми не боремося за виборця

Під час зміни влади в країні відбуваються активні процеси формування нових політичних сил та об'єднань. Зокрема, відомо про створення політичної партії Святослава Вакарчука "Голос", про намір мерів Одеси й Харкова Геннадія Труханова й Геннадія Кернеса об'єднатися тощо. Усі вони будуть боротися за голоси виборців на парламентських виборах 2019 року в Україні. Стефанчук запевнив, що "Слуга народу" за голоси не боротиметься.

Ми не боремося за виборця – у цьому наша відмінність. Ми боремося за нову модель відносин в Україні. А виборець вже це підтримає, або ні. Поки те, що ми пропонували, люди підтримали,

– пояснив Стефанчук.

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Щоб відкату назад не було

На думку Стефанчука, відмінність "Слуги народу" від інших партій, що братимуть участь у виборах до Ради, в тому, що перед СН "не стоїть питання боротьби за електорат". Натомість стоїть питання, "щоб запропонувати нову якість політики: відкритої, відповідальної, зрозумілої". А для цього треба користуватися інструментами діджиталізації і відкритого суспільства.

І треба зробити все таким чином, щоб відкату назад не було,

– наголосив Стефанчук.



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