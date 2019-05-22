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      Партію "Слуга народу" може очолити Разумков – радник Зеленського

      454 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / LIGA.net

      Найімовірніша кандидатура на посаду очільника президентської партії "Слуга народу" – радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков.

      Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає "РБК-Україна".

      Читайте також: Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?

      "Мені здається, що Разумков буде власне лідером політичної сили", – припустив він.

      Спочатку лідером "Слуги народу" був Іван Баканов – керівник Студії "Квартал 95". 22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив його першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

      Згідно зі статтею 6 Закону "Про Службу безпеки України", на період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників СБУ у партіях зупиняється. Саме тому Баканову нині шукають заміну у політсилі. 

      Хто такий Дмитро Разумков?35-річний Разумков – політтехнолог, спікер штабу Зеленського під час передвиборчої кампанії, представляв його позицію на всіх каналах та політичних шоу, керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group. 

      Разумков є старшим сином покійного першого помічника екс-президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Політичну кар'єру він розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії. У 2010-2014 роках працював із Сергієм Тігіпком.     

      Політттехнолог публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Також переконаний, що питання мови не на часі, поки в Україні триває війна.   

      Дмитро Разумков по батьку має рідного брата Гліба. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

      До слова, Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку людей зі своєї команди


      Кадрові призначення Зеленського на посаді президента

       

       

      blog_ava
      Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ
      сьогодні
      49994
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дмитро Разумков Слуга народу Іван Баканов
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