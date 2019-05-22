Партію "Слуга народу" може очолити Разумков – радник Зеленського

Найімовірніша кандидатура на посаду очільника президентської партії "Слуга народу" – радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає "РБК-Україна".

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"Мені здається, що Разумков буде власне лідером політичної сили", – припустив він.

Спочатку лідером "Слуги народу" був Іван Баканов – керівник Студії "Квартал 95". 22 травня Президент України Володимир Зеленський призначив його першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Згідно зі статтею 6 Закону "Про Службу безпеки України", на період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників СБУ у партіях зупиняється. Саме тому Баканову нині шукають заміну у політсилі.

Хто такий Дмитро Разумков?35-річний Разумков – політтехнолог, спікер штабу Зеленського під час передвиборчої кампанії, представляв його позицію на всіх каналах та політичних шоу, керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group.



Разумков є старшим сином покійного першого помічника екс-президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Політичну кар'єру він розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії. У 2010-2014 роках працював із Сергієм Тігіпком.



Політттехнолог публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Також переконаний, що питання мови не на часі, поки в Україні триває війна.



Дмитро Разумков по батьку має рідного брата Гліба. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

До слова, Володимир Зеленський 21-22 травня видав чимало указів, якими призначив на високі посади низку людей зі своєї команди.



Кадрові призначення Зеленського на посаді президента