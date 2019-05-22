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      Партию "Слуга народа" может возглавить Разумков – советник Зеленского

      69 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / LIGA.net

      Наиболее вероятная кандидатура на должность руководителя президентской партии "Слуга народа" – советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

      Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".

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      "Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", – предположил он.

      Сначала лидером "Слуги народа" был Иван Баканов – руководитель Студии "Квартал 95". 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

      Согласно статье 6 Закона "О Службе безопасности Украины", на период службы или работы по трудовому договору членство сотрудников СБУ в партиях прекращается. Именно поэтому Баканову сейчас ищут замену в политсиле.

      Кто такой Дмитрий Разумков?35-летний Разумков – политтехнолог, спикер штаба Зеленского во время предвыборной кампании, представлял его позицию на всех каналах и политических шоу, управляющий партнер и директор компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group.

      Разумков является старшим сыном покойного первого помощника экс-президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. Политическую карьеру он начинал в "Партии регионов" – в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло политсилы, которое называлось "Молодые регионы". Однако, после победы Януковича на выборах в 2010 году, вышел из партии. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко.

      Политтехнолог публично принципиально говорит на русском языке, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать". Также убежден, что вопрос языка не актуален, пока в Украине продолжается война.

      Дмитрий Разумков по отцу имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркало недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, усыновил Глеба политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

      К слову, Владимир Зеленский 21-22 мая издал много указов, которыми назначил на высокие должности ряд людей из своей команды.


      Кадровые назначения Зеленского на посту президента

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Иван Баканов Слуга народа Дмитрий Разумков
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