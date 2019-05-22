Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Соответствующий указ №316/2019 обнародован на официальном сайте президента.

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Иван Геннадьевич Баканов – руководитель "95 квартала" и лидер партии "Слуга народа".



Указ Президента Украины

В команде Владимира Зеленского Иван Баканов отвечал за связи с Верховной Радой и был главой штаба Зеленского. СМИ называют Баканова другом детства Зеленского, юристом и партнером "Студии Квартал 95".

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов о кадровых увольнениях и назначениях новых людей на ключевые должности в стране. Кто эти люди и что о них известно – читайте в материале 24 канала по ссылке.