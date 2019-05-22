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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ

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      Иван Баканов первый заместитель главы СБУ - назначения Зеленского
      Зеленский назначил Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

      Соответствующий указ №316/2019 обнародован на официальном сайте президента.

      Читайте также: Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

      Иван Геннадьевич Баканов – руководитель "95 квартала" и лидер партии "Слуга народа".

      баканов сбу зеленський указ
      Указ Президента Украины

      В команде Владимира Зеленского Иван Баканов отвечал за связи с Верховной Радой и был главой штаба Зеленского. СМИ называют Баканова другом детства Зеленского, юристом и партнером "Студии Квартал 95".

      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2019 года не только распустил Верховную Раду, но и подписал 12 указов о кадровых увольнениях и назначениях новых людей на ключевые должности в стране. Кто эти люди и что о них известно – читайте в материале 24 канала по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СБУ
      Источник: 24 канал
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